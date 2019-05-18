الاستعلام عن برنامج المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1440 “المعونة الرمضانية” شروط قواعد التسجيل مايو 2019 في برنامج الضمان الاجتماعي

الاستعلام عن برنامج المساعدات المقطوعة والتي تعد من أوائل برامج الحماية والضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، حيث تعني المساعدات المقطوعة بالفئة الاجتماعية الأولى بالرعاية، فالضمان الاجتماعي هو برنامج تم إطلاقه بالمملكة لرعاية محدودي الدخل رعاية مادية تكفل لهم حياة كريمة، وبرنامج المساعدات المقطوعة يعد واحد من عدة برامج اجتماعية تحاول من خلالها المملكة السعودية التكفل بالطبقة المجتمعية التي تحتاج دعم الدولة لمواجهة الظروف المعيشية ومواجهة آثار عملية الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته المملكة طريقا لرؤية المملكة 2030 ويتم ذلك عن طريق برامج الضمان الاجتماعي المتنوعة والمتعددة.

بعد أن وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على صرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، تساءل البعض بشأن قيمة المعونة الرمضانية لكل فرد ورب أسرة، وكما تجري العادة سيتم صرف مبلغ ألف ريال لعائل الأسرة و500 ريال لكل تابع من أفراد الأسرة، وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قد تقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة بصرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، داعيًا الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

الاستعلام عن برنامج المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1440

لذلك فالاستعلام عن أخبار المساعدات المقطوعة يهم شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين، ولذلك كان لزاما علينا إعداد هذا التقرير الشامل والوافي والذي سنستعرض من خلاله جميع الجوانب المتعلقة بالمساعدات المقطوعة وبرنامج الضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل، والمستحقين لدعم الدولة. فبرامج الضمان الاجتماعي أصبح بحق محل بحث يتعاظم يوما بعد يوم، خاصة بعد تزايد الآثار الكبيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أتبعة صعوبة في توفير الحاجيات الأساسية لطبقة واسعة من المواطنين السعوديين.

الاستعلام عن برنامج المساعدات المقطوعة 2019

ونظرا لإسراع المملكة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تتواكب مع رؤية المملكة 2030، أطلقت المملكة العديد والعديد من برامج الرعاية الاجتماعية، فكان برنامج حساب المواطن والذي يغطي حاليا 14 مليون مواطن سعودي، وكذلك دخل بنك التنمية الاجتماعية كشريك أساسي للحكومة السعودية في دعم من يحتاج لمد يد المساعدة إليه لتوفير حياة كريمة، وذلك لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة بعد الارتفاعات المتعاقبة لأسعار الطاقة والمياه والعديد من الخدمات الأخرى، بل امتدت ارتفاعات الأسعار للسلع الاستهلاكية الأساسية خاصة سلة الغداء الأساسية للمواطن السعودي، كما كانت ضريبة القيمة المضافة عامل رئيسي في زيادة الأعباء على الأسر السعودية.

لذلك يلجأ المواطن السعودي حالياً للاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي قدر الإمكان، أما عن برنامج المساعدات المقطوعة فتقوم على تفعيله ورعايته وزارة التنمية الاجتماعية،حيث تسعى الوزارة جاهدة في توفير الحياة الكريمة للأسر السعودية المستحقة للدعم، لذلك يسعى محدودي الدخل وأصحاب الدخول الضعيفة لمعرفة شروط الحصول على دعم المساعدات المقطوعة.

رابط التقديم على المساعدة المقطوعة

يمكن من خلال رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستعلام والتسجيل في برنامج المساعدات المقطوعة كما يمكن أيضا يمكن من خلال الزيارة الدائمة لهذا التقرير الاطلاع على كل جديد يصد من تصريحات أوأخبار تتعلق بالمساعدات المقطوعة، فدوام عزيزي القارئ على زياراتنا لتكون أول من يعرف.

الفئات المستحقة لدعم برنامج لمساعدات المقطوعة

هناك عدة شروط ومعايير لاستحقاق الدم من خلال برنامج المساعدات المقطوعة، وهذه الشروط تم وضعها بمعرفة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أما عن الفئات التي تستحق لدعم البرنامج فهي كالتالي:

الأسر محدودة الدخل فقط.

حالات العجز المؤقت.

الأرامل والأيتام.

النساء المطلقات.

أسر السجناء.

الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

شروط الحصول على الدعم النقدي لبرنامج المساعدة المقطوعة

المواطنين الغير مشمولين بمعاش الضمان الاجتماعي

سن المتقدم لا يقل عن 35 عاما.

عدم امتلاك سجلات تجارية

الأسر أصحاب الاحتياج والدخل المحدود.

يتم صرف المساعدات المقطوعة لفترات محددة وليست بصفة دورية

طريقة الاستعلام عن برنامج المساعدات المقطوعة خدمات الضمان الاجتماعي

قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من وسائل الاستعلام عن المساعدات المقطوعة، وكذلك الاستعلام عن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة بخصوص الضمان الاجتماعي، وتشمل طرق الاستعلام ما يلي:

الاستعلام من خلال الاتصال على الرقم الخاص 8001222777.

زيارة رابط موقع الاستعلام عن المساعدات المقطوعة ثم إدخال رقم السجل المدني “الهوية”.

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