الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة السعودية عبر موقع أبشر الجوازات

موقع أبشر الإلكتروني تسجيل الدخول أتاح خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة والجواز حيث يمكن لجميع المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية التعرف علي صلاحية التأشيرات الخاصة بالخروج والعودة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مقرات مصلحة الجوازات والهجرة التابعة إلي وزارة الداخلية السعودية المنتشرة بجميع المدن والمناطق بالمملكة، حيث يمكن زيارة منصة أبشر الجوازات من اجل الاستفادة من خدمة استعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة عن طريق استخدام رقم الإقامة أو الحدود أو الجواز بطريقة إلكترونية سريعة وذلك من اجل استخراج الوثائق الحكومية من اجل الخروج من الأراضي الحجازية والعودة أليها بكل سهولة.

المديرية العامة للجوازات أوضحت عبر بوابتها الإلكترونية رسوم أصدار تأشيرة الخروج والعودة حيث يمكن زيارة بوابة خدمة مقيم التابعة للجوازات للتعرف علي رسوم تأشيرة خروج وعودة السعودية، كما يمكن التعرف علي رسوم تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج النهائي ونقل الكفالة وغيرها من الرسوم الأخري عن طريق الرابط الالكتروني الذي سوف نرفق لحضراتكم بأسفل هذه المقالة.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة السعودية

نوضح لمتابعي موقع كلمة دوت أورج طريقة الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة مقيم برقم الإقامة من اجل أن يستطيع جميع المسافرون معرفة صلاحية التأشيرة ومدتها وجميع البيانات المراد البحث عن خدمة استعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة، حيث سيلزم علي المستعلم أدخال البيانات الموضحة علي النحو التالي.

نقوم بالبحث عن رابط تسجيل الدخول لموقع أبشر الجوازات.

الدخول علي قسم الاستعلامات الإلكترونية من ثم قسم الجوازات لاختيار.

خدمة استعلام عام عن حالة تأشيرة خروج وعودة .

. لإدخال البيانات الموضحة لكم علي النحو التالي.

كتابة رقم رخصة الإقامة، رقم هوية الكفيل، الرمز المرئي، رقم التأشيرة ، رقم جواز السفر بالحقول الفارغة الموضحة لحضراتكم بالصورة التالية من ثم النقر علي أيقونة عرض، لكي يبحث الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية عن نتيجة بحث خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم.

سلطات المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية المديرية العامة للجوازات إدارة جوازات أتاحت إمكانية الاستعلام برقم الإقامة أو برقم الجواز أو برقم الحدود للتعرف علي صلاحية التأشيرة كما أوضحنا لحضراتكم بأعلي هذا المقال وختاما في حالة وجود أي استفسارات يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.

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