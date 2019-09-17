الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة عبر بوابة ابشر الالكترونية

من الأمور الهامة التي يبحث عنها دائما المغتربين في المملكة العربية السعودية هي تأشيرة العودة والذهاب ،







وهناك طرق واجراءات للاستعلام عن التأشيرة ويتوفر هناك طرق وخطوات كثيرة يجب القيام ب إتباعها ومن خلالها يمكنك الاستعلام عن التأشيرة بكل سهولة، ولذلك نحن سوف نعرض لكم في السطور التالية جميع الخطوات فتابعو معنا.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة :







وقد قامت هيئة الجوازات السعودية بإطلاق خدمة جديدة الكترونية ومن خلالها يتمكن المواطن المقيم بالمملكة السعودية من الاستعلام عن تأشيرته وعن مدة الإقامة هناك وكل ذلك يمكنك عملة بكل سهولة وبدون أن تذهب لأي مكان.

ومن خلال هذه الخدمة أيضا يمكنك القيام بتقديم طلب جديد لتأشيرة وفيزا ذهاب وعودة، ويتم ذلك لمدة ثلاث أشهر حد أدني، وفي حاله كنت حابب أن تزيد المدة فيمكنك أيضا.

رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة :

مما لاشك أن هذه الخدمة من خلالها تم تسهيل الاستعلام عن التأشيرة المقيمين والعاملين بالمملكة السعودية، ودون أن يضيع وقت أو يذهب لمكان معين لأن كل ذلك هو يبذل وقت وجهد لكي تتعلم على تأشيرتك.







ويمكنك أيضا من خلال موقع مقيم وهو التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والعمل، ويمكنك الاستعلام عن تأشيرة العودة والذهاب ويتم ذلك من خلال استخدام رقم الحدود أو رقم الإقامة أو رقم جواز السفر.

وبعد ذلك يمكنك تسجيل الدخول إلي بوابة ابشر وبعد ذلك يمكنك إدخال جميع البيانات المطلوبة وبعد التأكد من التسجيل يمكنك طباعة الاستمارة الخاصة بالتقديم بعد ذلك القيام بتسديد رسوم التأشيرة.