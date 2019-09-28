الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة من بوابة أبشر وزارة الداخلية

يعتبر الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من أكثر الأمور التي تهم الوافدين للمملكة العربية السعودية ولن تحتاج للتوجه لأي مكان فسوف تتمكن من التعرف على تأشيرة خروج وعودة من خلال أبشر الذي وفرته الحكومة السعودية لجميع المواطنين كما يمكنك طباعتها.







الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

يمكنك أن تستعلم عن تأشيرة خروج وعودة من خلال نظام أبشر حيث يمكنك أن تقوم بالدخول للصفحة الرسمية







قم بكتابة اسم المستخدم مع كلمة السر والرمو المرئي التكون من عدة أحرف وأرقام مختلفة.

قم بكتابة رقم الهوية ومن ثم تسجيل الدخول والضغط على كلمة جوازات.

قم بكتابة رقم الإقامة ورقم الهوية الخاصة بالكفيل ومن ثم كتابة رمز المرئي الموجود أمامك في المربع ويتكون من 4 رموز فقط ومن ثم كتابة رقم الجواز والضغط على رز عرض وسوف يتم إظهار كل ما يخص التأشيرة.

في حال رغبتك في الطباعة للتأشيرة يمكن أن تقوم بهذه المهمة من خلال بوابة أبشر أيضًا.

الرقم الخاص بمشكلات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

في حالة وجود أي شكوى أو صعوبة أثناء قيامك بالإستعلام عن تأشيرة خروج وعدوة في نظام أبشر فلا تتردد بالتواصل مع رقم الهاتف 920000356 الذي وفرته الحكومة بالمملكة العربية السعودية ليمكنك من الإستعلام وحل المشكلات الخاصة بتأشيرة خروج وعودة.

فالوزارة تخفف أعباء الوافدين من خلال الإستعلام الوري من الإنترنت دون الحاجة للإنتظار فيستغرق الإستعلام ثواني فقط وكل ما عليك هو الدخول عبر الإنترنت وكتابة البيانات.