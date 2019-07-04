الاستعلام عن تامين السيارة برقم الهوية 2019 من خلال بوابة نجم الإلكترونية

الاستعلام عن تامين السيارة برقم الهوية 2019 هو احد الأشياء الهامة التي يبحث عنها كل شخص مقبل على اقتناء سيارة جديدة في المملكة العربية السعودية، ومن منطلق توفير الوقت والجهد على المقيمين والمواطنين داخل المملكة حيث انه اصبح من الممكن أن يقوم أي شخص بتجديد أو الاستعلام عن تامين السيارة من خلال عدة طرق من بينها بوابة ابشر الإلكترونية وأيضا من خلال موقع نجم الذي يطلعك من خلاله عن كافة تفاصيل وبنود تامين السيارة الخاصة بك.

حيث أصبح امتلاك وثيقة تأمين على السيارة من ضروريات الحياة هذه الأيام، وذلك تجنباً لتبعات تحمل المسؤوليّة تجاه الغير في حال وقوع حوادثٍ مرورية والأعباء المالية التي قد تنجم عن ذلك، وكذلك حرصاً على عدم تعرضك لمخالفة نتيجة لعدم امتلاكك لوثيقة تأمين أثناء القيادة، حيث تتراوح قيمة المخالفة ما بين 100 و150 ريالاً.

أنواع التامين على السيارة

ماهو نوع التأمين المناسب (ضد الغير أو شامل)؟

أولا: التأمين ضد الغير: ويسمى طرف ثالث حيث تتحمل شركة التامين تعويض الإضرار الناتجة عن الحوادث للطرف الآخر (غير صاحب التأمين). أما المؤمن له فلا تتحمل شركة التامين أي أعباء تجاه الأضرار التي حصلت له.

ثانيا: التامين الشامل : وتتحمل شركة التامين التعويض عن جميع الأضرار المترتبة على الحوادث سواءا كان المتضرر المؤمن له أو أي أطراف أخرى. عادة هذا التأمين يكون فيه قيمة تحمل معينة ففي حصول حادث يقوم صاحب وثيقة التأمين بدفع هذه القيمة لشركة التأمين عندما تكون قيمة الأضرار أعلى من قيمة التحمل.

الاستعلام عن تامين السيارة برقم الهوية 2019

ومن خلال التطور الكبير الذي تتجه ألية الحكومة السعودية وأدراج التطور التكنولوجي في كل القطاعات والمجالات التي تمس المواطن السعودي في الحياة اليومين وتوفير كافة سبل الراحلة للمواطن والمقيم على حد سواء، وتأتي وزارة الداخلية السعودية لتكون في مصاف وزارة المملكة العربية السعودية اعتماداً على تلك التطور في التكنولوجيا الرقمية، ووفرت الحلول للمواطنين والمقيمين من اجل سرعة إنهاء الخدمات الخاصة بالوزارة وغداراتها المختلفة بدون الحاجة للتواجد بالمقارات بما ينعكس سرعة تلبية حاجة المواطن أو المقيم بدون عناء، وسنقدم اليوم التعريفة حول كيفية الاستفادة من خدمة استعلام عن تأمين مركبة عبر بوابة أبشر المرور الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن تامين السيارة

الدخول على موقع نجم.

بعدها تقوم بكتابة رقم الهوية الخاصة بمالك السيارة.

كتابة الرقم التسلسلي الخاص بسيارة أو كاتبة البطاقة الجمركية.

بعدها كتابة الأرقام التأكيد الذي يظهر أمامك في الموقع.

اضغط إرسال وتظهر لك بيانات تأمين السيارة بشكل كامل.

رابط الاستعلام عن تامين السيارة برقم الهوية

فرضت وزارة الداخلية السعودية متمثلة بالمرور السعودي عند تجديد استمارة السيارة أن يقوم صاحب المركبة بعمل فحص دوري للمركبة للتحقق من عمل السيارة على أكمل وجه، والتأكد من صلاحية المركبة المستخدمة سواءا من ناحية السائق أو من ناحية البيئة وغيرها، كما يمكن من خلال رابط الاستعلام عن تامين السيارة برقم الهوية 2019 معرفة كافة بنود التامين وشريحة التامين التي تكون مناسبه لكل شخص.