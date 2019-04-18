رابط الاستعلام عن حركة النقل الداخلي نظام نور برقم الهوية 1440

دخول رابط الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1440 للمعلمين والمعلمات من رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية، أو بوابة الدخول الموحد على موقع وزارة التعليم، كما حدث في ظهور نتائج حركة النقل الخارجي، حيث من المقرر أن تعلن اليوم نتائج حركة النقل الداخلي، لاستكمال الخطة الزمنية للخدمات التربوية المقدمة لمنسوبي التعليم، لتحقيق لم الشمل وتوفير بيئة مناسبة للمعلم كي يتمكن من تقديم أفضل المستويات لخدمة العملة التعليمية، وسنوضح طريقة استعلام نتائج حركة النقل اليوم.

الخطة الزمنية لأعمال حركتي النقل الخارجي والداخلي والانتداب، أشارت لموعد ظهور نتائج حركة النقل الخارجي للعام الدراسي 1439-1440، حيث تم تحديد اليوم 13 شعبان 1440، الموافق 18 أبريل 2019 ليكون هو موعد ظهور نتائج النقل الداخلي، وسنترقب إعلان وزارة التعليم عن رابط الاستعلام عن النقل الداخلي 1440 الرسمي، والذي من المؤكد انه سيكون من حساب المعلم أو المعلمة على نظام نور برقم الهوية أو السجل المدني.

رابط الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1440

أشارت المصادر التعليمية لبعض ضوابط وإجراءات حركة النقل، والمعايير التي سيتم على إثرها تحديد المقبولين في الحركة من بين المعلمين والمعلمات المتقدمين بطلب شمول النقل، ومنذ عدة أسابيع تم إعلان نتائج حركة النقل الخارجي، وفتح بوابة تقديم التظلمات إلكترونياً ثم اعتماد نتائج النقل الخارجي قبيل نهاية شهر رجب 1440 ، وسيكون رابط الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي 1440 من خلال الدخول على نظام نور برقم الهوية، ثم خدمات شؤون المعلمين ومنها اختيار النقل الداخلي.

موعد نتائج حركة النقل الخارجي

أوضحت بعض المصادر أن هناك تأجيل في ظهور نتائج حركة النقل الخارجي لبعض إدارات التعليم، للاسبوع القادم دون تحديد أسباب.

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