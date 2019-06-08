يمكن الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية فقط عن طريق زيارة موقع حساب المواطن تسجيل الدخول علي شبكة الأنترنت، حيث وفرت وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لجميع المستفيدين إمكانية مراجعة حساب المواطن عبر خدمة استعلام حساب المواطن برقم الهوية الإلكترونية الجديدة حتي يتمكنوا من معرفة موعد صرف الدفعة الجديدة لهذا الشهر، من خلال هذا المقال سوف نرفق لجميع مستحقي الدعم رابط الخدمة حتي نسهل الأمر علي جميع المواطنين والمواطنات بالأراضي الحجازية.

الاستعلام عن حساب المواطن بالهوية والرقم السري

بإمكان المسجلين علي موقع برنامج حساب المواطن الرسمي الاستفسار عن حالة إيداع في حساب المواطن برقم الهوية من اجل معرفة أسماء المقبولين في البرنامج الحكومي للدعم، وذلك عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية ورقم السري الخاص بكل مستفيد، من اجل التحقق من نزول الدفعة الجديدة في حساباتهم البنكية، من اجل استلامها، كما يمكن الاتصال علي رقم حساب المواطن المجاني للتواصل مع خدمة العملاء من اجل الاستفسار عن حالة إيداع في حساب المواطن برقم الهوية.

خطوات الاستعلام برقم الهوية عن حساب المواطن

الدخول علي بوابة حساب المواطن الإلكترونية .

. إدخال رقم الهوية في الخانة المخصصة.

إدخال كلمة المرور ورمز التحقق في الخانة المخصصة.

النقر علي أيقونة بحث.

ظهور نتيجة الاستفسار عن حساب المواطن برقم الهوية.

وفي نهاية رحلتنا السريعة أوضحنا لكم طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من دفعات البرنامج النقدي في السعودية، حيث يمكن الاستفادة من خدمة استعلامات عن حساب المواطن في تحديث وتعديل البيانات وكذلك تقديم اعتراض علي راتب والدفعة النقدية وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخري.