الاستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الإقامة – وزارة العمل السعودية تسجيل دخول

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية توفر خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل السعودي أمام جميع المواطنين والمقيمين حتي يستطيعوا تقديم طلبات تجديد رخص العمل والإقامات وغيرها من الخدمات الإلكترونية المتاحة، تأتي هذه الخدمة من اجل أن توفر الوقت والجهد علي الجميع في التعامل مع الإجراءات الحكومية بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مكاتب وزارة العمل المنتشرة بالأراضي الحجازية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة استعلام عن خدمات مكتب العمل حتي يستطيع الجميع الاستعلام عن موظف وافد بكل سهولة ويسر فرجاء تابعونا.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية توفر العديد من الخدمات لجميع المغتربين فمن ضمن تلك الخدمات خدمة الاستعلام عن اسم الكفيل والتي من خلالها يستطيع أي شخص مغترب رقم هوية الكفيل، كما وفرت وزارة العمل السعودي عبر موقعها الالكتروني الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين بشكل إلكتروني، دون الحاجة للذهاب إلي فروع مكتب العمل السعودي.

خدمات مكتب العمل السعودي تتمثل في الاستعلام عن نطاق مؤسسة وكذلك الاستعلام عن نقل كفالة وافد وأيضا الاستعلام عن بلاغات الهروب في السعودية، حيث يمكن لجميع المستفيدين من المواطنين سواء كانوا من أصحاب الشركات والمؤسسات من رجال الأعمال والمستثمرين بالمملكة في تحديد نوع الخدمة المراد البحث عنها بكل سهولة.

طريقة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

إدخال البيانات في الحقول الفارغة بالموقع الرسمي والتي تتلخص في كتابة (رقم الحدود، رقم الإقامة، رقم جواز السفر).

كتابة رمز التحقق في المربع الفارغ.

الدخول علي رابط خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل السعودي.

من الضغط علي أيقونة بحث.

نرفق لكم الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودي من اجل أن يستطيع جميع المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمة الاستعلام عن نقل خدمات وافد في مكتب العمل، عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية التي تتبع الوزارة علي شبكة الأنترنت، وذلك عن طريق الولوج علي رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول، من ثم يقوم المستعلم بإدخال رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز الخاص بالوافد للتعرف علي معلومات المقيم الخاصة به بكل سهولة.

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