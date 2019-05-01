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الاستعلام عن خدمة إخلاء طرف من بنك التسليف

كتب سارة شلبي آخر تحديث

خدمة إخلاء طرف ، يقدم بنك التنمية الاجتماعي خدمة إخلاء طرف كل من المواطنين أو الجهات ، فخدمة إخلاء طرف للمواطنين تقدم من البنك للمواطنين الراغبين في الحصول علي إخلاء طرف وطباعته وتقديمه للجهات التي تطلبه منه ـ وذلك عن طريقة آلية بسيطة وهي تعبئة النموذج الخاص بإخلاء الطرف ثم طباعته ـ، كما يوفر البنك من خلال موقعة الإلكتروني خدمة الاستعلام أو التحقق من خدمة إخلاء الطرف .

الاستعلام عن خدمة إخلاء طرف المواطنين السعوديين من بنك التنمية

تحدثنا في السابق عن الاستعلام و شروط مختلف خدمات بنك التسليف مثل قرض الأسرة ، قرض الضمان الاجتماعي ، قرض كنف ، القرض العقاري ، قرض الزواج ،شروط جديدة للحصول علي قرض ، إما اليوم نتناول في موضوعنا الاستعلام عن خدمة إخلاء الطرف والتحقق منها ويتم الاستعلام كالآتي :

  • الدخول إلي الموقع الإلكتروني لبنك التنمية .
  • اختر بوابة الخدمات الإلكترونية .
  • اختر خدمة إخلاء طرف للمواطنين .
  • اضغط علي زر مكتوب عليه توجه إلي الخدمة .
  • قم بإدخال البيانات المطلوبة ثم اضغط استعلام .
  • بعد التحقق من عملية إخلاء طرفك قم بطباعة النموذج .

كيفية إخلاء طرفي من بنك التسليف

 

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عن الكاتب

سارة شلبي

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