الاستعلام عن خدمة إخلاء طرف من بنك التسليف

خدمة إخلاء طرف ، يقدم بنك التنمية الاجتماعي خدمة إخلاء طرف كل من المواطنين أو الجهات ، فخدمة إخلاء طرف للمواطنين تقدم من البنك للمواطنين الراغبين في الحصول علي إخلاء طرف وطباعته وتقديمه للجهات التي تطلبه منه ـ وذلك عن طريقة آلية بسيطة وهي تعبئة النموذج الخاص بإخلاء الطرف ثم طباعته ـ، كما يوفر البنك من خلال موقعة الإلكتروني خدمة الاستعلام أو التحقق من خدمة إخلاء الطرف .

الاستعلام عن خدمة إخلاء طرف المواطنين السعوديين من بنك التنمية

تحدثنا في السابق عن الاستعلام و شروط مختلف خدمات بنك التسليف مثل قرض الأسرة ، قرض الضمان الاجتماعي ، قرض كنف ، القرض العقاري ، قرض الزواج ،شروط جديدة للحصول علي قرض ، إما اليوم نتناول في موضوعنا الاستعلام عن خدمة إخلاء الطرف والتحقق منها ويتم الاستعلام كالآتي :

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لبنك التنمية .

اختر بوابة الخدمات الإلكترونية .

اختر خدمة إخلاء طرف للمواطنين .

اضغط علي زر مكتوب عليه توجه إلي الخدمة .

قم بإدخال البيانات المطلوبة ثم اضغط استعلام .

بعد التحقق من عملية إخلاء طرفك قم بطباعة النموذج .

كيفية إخلاء طرفي من بنك التسليف

ادخل علي الرابط التالي : خدمة الاستعلام عن إخلاء الطرف من بنك التسليف

ادخل رقم الهوية الوطنية .

ادخل التاريخ الميلادي اليوم ، الشهر ، السنة بالهجري .

ادخل رقم الذي لك في الصورة ثم قم بالاستعلام .

← إقرأ أيضاً: