الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني ورصيد مستفيد عبر موقع المؤسسة العامة للتقاعد

الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني أو رقم الهوية لهو من الأمور الهامة للمتقاعدين، فقد خصصت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد إلكترونيا، بالإضافة إلى استعلام عن مستحقات مالية للعسكريين لمعرفة رصيد مستفيد من معاش التقاعد أو الوكيل، وذلك لتمكين المتقاعدين الاستفادة من معاشات التقاعد سواء كان تقاعد بعد انتهاء المدة أو التقاعد المبكر حسب قانون العمل ولوائح مكتب العمل السعودية.







الاستفسار عن الراتب التقاعدي بالسجل المدني برقم الهوية يتيح لك معرفة موعد صرف راتب التقاعد، التي يسمح لك موقع المؤسسة العامة للخدمات الإلكترونية للتقاعد معرفته بالإضافة إلى جميع البيانات الخاصة بك المثبتة بالمؤسسة التابع لها، بالإضافة إلى الاستعلام عن رصيد مستفيد متقاعد موظف حكومي أو عسكري وخدمة الاستعلام عن المستحقات المالية للمتقاعدين.

الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني







حالة إنهاء خدمة الموظف الحكومي أو العسكري يتحين علية معرفة المعاش التقاعدي أو راتب التقاعد الخاص به، وفي حالة وجود مستفيد من راتب التقاعد أو وكيل له يتحين علية معرفة رصيد مستفيد راتب التقاعد وموعد صرف راتب التقاعد كما حددته المؤسسة وحسب لوائح وقوانين التي اقرها مكتب العمل السعودي.







الاستفسار عن الراتب التقاعدي برقم الهوية الوطنية يستلزم عليكم تسجيل الدخول إلى رابط تسوية مستحقات تقاعدية موقع المؤسسة العامة للتقاعد، وكتابة جميع البيانات بشكل صحيح والضغط واستعلام عن راتب التقاعد لمعرفة المستحقات المالية لديكم بالمؤسسة أو الشركة التي كنتم تعملون بها.

استعلام عن مستحقات مالية للعسكريين

هي خدمة تمكن المتقاعدين العسكريين أيضا من معرفة مستحقاتهم المالية وذلك عن طريق وزارة المالية أو عن طريق رابط المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، وأيضا معرفة رصيد مستفيد المعاش التقاعدي ضمن الخدمات الإلكترونية العديدة المقدمة من قبل المؤسسة للمتقاعدين أي كان سبب التقاعد، سواء كان بسبب بلوغ سن التقاعد أو بسبب الاستقالة أو إلغاء الوظيفة أو التقاعد المبكر، ففي جميع هذه الأحيان يتوجب عليكم زيارة موقع المؤسسة العامة للتقاعد الخدمات الإلكترونية والاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني برقم الهوية.