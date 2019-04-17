السلطات السعودية فرضت علي المقيمين رسوم علي المرافقين والتابعين في حالة استقدامهم إلي الأراضي السعودية وذلك لإيحاد مصادر الإيرادات غير النفطية للسعودية بهدف تحقيق التوازن المالي الميزانية العمومية للدولة وذلك حتي تحقق الحكومة في السعودية استكمال مشوار الإصلاحات الاقتصادية وغيرها من الأهداف الأخري التي تخطط بها الدولة، حيث يمكن احتساب المبلغ المستحق عن طريق حاسبة رسوم التابعين والمرافقين والتي من خلالها يمكن التعرف علي الرسوم المقررة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب مصلحة الجوازات السعودية المنتشرة بالمملكة العربية السعودية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستفسار عن رسوم المرافقين والتابعين فرجاء من متابعي موقع كلمة دوت أورج متابعة قراءة السطور التالية.

الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين

يتم تسديد مبلغ وقدره مائة ريال سعودي في حالة استقدام تابع للمواطن المقيم سواء كانوا الوالدين أو الأبناء أو الزوجة الأولي، كما يمكن استقدام المرافقين من العمالة الوافدة للعمل بالقطاع الخاص في احدي المجالات بالمملكة العربية السعودية، من الممكن تسديد رسوم الجوازات للتابعين من الفئات التي ذكرنهم سابقا، حيث يمكن الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الإقامة بكل سهولة عن طريق موقع ابشر السعودي علي شبكة الأنترنت وذلك من خلال طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين برقم الإقامة التي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية علي النحو التالي.

الدخول علي موقع أبشر وزارة الداخلية من ثم.

من ثم. اختيار قسم خدمة أبشر الإلكترونية تسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور من ثم.

الدخول علي خدمة الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين من تصنيف المقيمون الموجود بأعلي الصفحة الرئيسية.

عقب الانتهاء من أدخال البيانات بخدمة التابعين التي فعلتها مصلحة الجوازات السعودية الخدمات الإلكترونية سوف تظهر جميع المعلومات المراد البحث عنها والخاصة بالتابعين والمرافقين بعدها سوف تظهر مقدار الرسوم الرسمية لإصدار التأشيرات والإقامات الخاصة بهم، وختاما قد نكون قد وصلنا الي نهاية مقالنا لهذا اليوم والذي قومنا بتوضيح شرح خدمة استعلام رسوم المرافقين والتابعين.

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