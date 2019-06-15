الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية من خلال أبشر وزارة الداخلية

الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية هذا الأمر الذي يشغل العديد من المواطنين في المملكة، لذلك أتاحت وزارة الداخلية موقع أبشر الإلكتروني من أجل تسهيل الإجراءات وتخليص المستندات الحكومية الرسمية بطريقة إلكترونية سريعة من خلال منصة أبشر الذي يوفر عدة خدمات للمواطن منها استعلام رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي و مدفوعات الجوازات، بالإضافة إلى إتاحة معرفة تجديد هوية مقيم و الاستعلام عن صلاحية الإقامة حيث وضعت الجوازات عقوبات عدم تجديد الهوية، لمخالفي نظام الإقامة بالمملكة وغيرها العديد من الخدمات الأخرى الغير مختصة بالأعمال الحكومية مثل خدمة سداد ديون السجناء عبر خدمة فرجت الخيرية المتاحة عبر أبشر.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية

أتاح موقع أبشر الإلكتروني خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية وطريقة استعلام مدفوعات الخدمات المتبقي برقم الهوية الوطنية من خلال بعض الخطوات البسيطة وفي حال معرفة كيفية استرداد رصيد المدفوعات الحكومية عن طريق رابط طريقة استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية من وزارة الداخلية والبنوك.

خطوات الاستعلام عن رصيد المدفوعات:-