طريقة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي عبر بوابة موقع أبشر الإلكترونية .. طريقة وكيفية استرداد مبالغ المدفوعات الحكومية

الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي وكيفية استرداد مبالغ المدفوعات الحكومية هي خدمة جديدة نالت استحسان المواطن ويقدمها موقع أبشر عبر بوابته الإلكترونية، حيث يمكن الاستعلام ومعرفة رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي بكل سهولة ويسر دون عناء الذهاب للمصالح الحكومية بفضل بوابة أبشر للاستعلامات الإلكترونية، ويتم تقديم هذه الخدمة ليس للمواطن السعودي فقط، بل يتم تقديمها لكل مقيم على الأراضي السعودية، وأتاحت هذه الخدمة التعرف بسهولة ويسر عن معرفة رصيد مدفوعات الخدمات إلكترونيا من المنزل، وبذلك وفرت الخدمة الوقت والجهد للذهاب للدواوين الحكومية، حيث يمكن معرف رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي برقم الهوية فقط من خلال موقع أبشر.

وكما وفر موقع أبشر خدمة الاستعلام عن العام عن صلاحية التأمين على المركبات برقم الهوية، قام أيضا بتفعيل خدمة الاستعلام العام عن رصيد المدفوعات المتبقي، والتي سهلت الكثير للمواطن السعودي والمقيم من وقت وجهد، فأصبح إنهاء المعاملات يتم من المنزل بسهولة ويسر، دون الحاجة لتكبد مشقة الذهاب لدواوين الوزارات والمصالح الحكومية، وبذلك أصبحت هذه إضافة هامة لموقع أبشر الخدمات العامة الإلكتروني، فبرقم الهوية فقط يمكن الاستعلام ومعرفة رصيد المدفوعات المتبقي.

طريقة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي

تتيح هذه الخدمة الإلكترونية التي يقدمها موقع أبشر للمواطنين والمقيمين التعرف على رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي في حساب خدمتهم مع مختلف الإدارات لهم ولأفراد أسرهم. ، ويمكن عن طريق رابط موقع أبشر للخدمات الإلكترونية الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي برقم الهوية فقط باتباع الخطوات والصور التالية:

اضغط على الصورة السابقة للدخول على موقع أبشر الإلكتروني للاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

اضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

اضغط على الاستعلام العام عن رصيد المدفوعات المتبقي.

بعد التسجيل سوف تظهر أمامك نافذة بها بيانات مثل رقم الإقامة والرمز المرئي.

إملاء البيانات بإدخال رقم الهوية والرمز المرئي كما في الصورة السابقة.

اضغط على كلمة عرض باللون الأخضر.

ستظهر لك جميع تفاصيل رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي

ويشمل رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي الخاص بك وهي على سبيل المثال لا الحصر كما يلي:

رصيد المكفولين

رصيد المركبات

رصيد رخصة القيادة

رصيد الجوازات

رصيد الاستقدام و إجمالي الرصيد المتبقي.

طريقة استرداد المدفوعات الحكومية

طريقة استرداد مبالغ المدفوعات الحكومية من بنك الراجحي

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عزيزي المواطن السعودي والمقيم على أراضي المملكة السعودية، في حال كان لديك استفسار عن أي من الخدمات التي يقدمها موقع أبشر الإلكترونية، يسعدنا تلقي جمع الاستفسارات من خلال التعليقات على هذا التقرير، وسنتواصل معكم دائما بالإجابة على جميع الاستفسارات.

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