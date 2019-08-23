قامت وزارة العمل ووزارة الخارجية السعودية بتقديم عدة خدمات إلكترونية للمواطنين والمقيمين ،بهدف التيسير على سكّان المملكة السعودية وتوفيرًا للوقت والجهد ، فيمكن لأي مواطن أو مقيم الاستعلام عن أي شئ من خلال المواقع الإلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب والمصالح الحكومية ، فعلى سبيل المثال تتوفر خدمة الاستعلام عن رقم الحدود برقم الإقامة عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل بالسعودية .

“أبشر “الاستعلام عن رقم الحدود برقم الإقامة

رقم الحدود هو الرقم الموجود بجواز السفر والمكتوب بخط اليد ،يبدأ عادةً بالرقم 4 أو 3 كما أنه مخصص للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية ،فهو ضروري لأي شخص مقيم بالمملكة ويعتبر بالنسبة للوافد الجديد رقم الإقامة إلى أن تُصدر إقامته.

وكما هو معلوم أن المملكة العربية السعودية تضم على أراضيها أكثر من 12 مليون مغترب ، كانت تلك الإجراءات ضرورية للوافدين ، لذلك تُعدّ مصلحة الجوازات من أهم المصالح الحكومية ،فيتم من خلالها استخراج تأشيرة السفر او الخروج والعودة إلى المملكة وأيضًا يتم من خلالها تجديد الإقامة .

كيفية الاستعلام عن رقم الحدود برقم الإقامة