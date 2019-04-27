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الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل

كتب حسن محمد آخر تحديث

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أطلقت خدمة الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل، أمام جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عبر بوابة مكتب العمل علي شبكة الأنترنت وذلك من اجل التعرف علي موعد تحديد الرخصة والاطلاع علي صلاحيتها بالإضافة الحصول علي رقم السداد من اجل تسديد الرسوم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي اقرب فرع من فروع الوزارة بداخل جميع مدن ومناطق الأراضي الحجازية، حيث يمكن استعلام عن رقم سداد رسوم رخصة العمل عن طريق الرابط الالكتروني الذي سوف نرفقه لحضراتكم بأسفل هذه المقالة حتي يستطيع الجميع كيفية الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل بكل سهولة.

الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل

نرفق لكم رابط الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من اجل أن يستطيع الجميع الاستعلام عن رقم سداد رخص العمل لكي يستعلم عن صلاحية الرخصة والتعرف علي موعد تجديدها بشكل إلكتروني وذلك عن طريق استخدام رقم بطاقة الإقامة ورقم هوية الكفيل، من خلال هذه المقالة سوف نشرح لكم طريقة استعلام عن رقم سداد رخصة العمل برقم الإقامة بالخطوات المفصلة فرجاء من متابعي موقع كلمة دوت اورج متابعة الخطوات بهذه الطريقة الصحيحة.

عقب الانتهاء من أدخال بيانات الخدمة الإلكترونية سوف تظهر لكم نتيجة بحث خدمة الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل حيث ستظهر لكم جميع البيانات المراد الاستعلام عنها بشكل إلكتروني، بذلك قد نكون قد وصلناه إلي مرحلة الاستعلام عن مبلغ سداد رخصة العمل وهنا يلزم علي الدخول علي موقع وزارة الداخلية تسجيل الدخول من اجل حجز موعد بالجوازات لدفع رسوم الإقامة ورخصة العمل.

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عن الكاتب

حسن محمد

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