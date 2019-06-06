خدمة الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب التي نقدمها لجميع متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، حيث سنوفر لكم طريقة الاستفسار عن زيارة عائلية برقم الطلب حتي نسهل الأمر علي جميع المقيمين والوافدين من اجل إتمام الإجراءات الخاصة بهم بشكل إلكتروني دون أن أي مجهود ولا تضيع وقت في تقديم طلب والاطلاع عليه عن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية علي شبكة الأنترنت، حيث توفر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية visa.mofa.gov.sa إمكانية الاستعلام عن حالة زيارة عائلية برقم الطلب.

كما يوفر موقع وزارة الخارجية السعودية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية بدون رقم الطلب وذلك عن طريق استخدام رقم الإقامة الوافد أو رقم الحدود أو رقم جواز السفر، وذلك في حالة نسيان رقم الطلب، كما يمكن أيضا الاستعلام عن صلاحية طلب زيارة عائلية عن طريق رقم السجل، علما بان رقم السجل هو أيضا مصطلح يتداوله بعض المواطنين والمقيمين في الاستعلام عن الزيارة عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة بالسعوديين أو رقم الإقامة لغير السعوديين.

الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب

نرفق لكم رابط منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، من اجل البدء في أدخال البيانات الخاصة بك عبر خدمة استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الجواز، حيث يقوم المستعلم بدخال الخطوات الموضحة لكم علي النحو التالي.

أدخال رقم الإقامة.

أدخال رقم تأشيرة الدخول.

تاريخ الانتهاء.

النقر علي أيقونة التالي لاستكمال بيانات الطلب.

عقب الانتهاء من أدخال البيانات سوف تظهر لكم نتيجة خدمة استعلام عن طلب زيارة عائلية مقدمة لوزارة الخارجية السعودية التي كونا نقوم بالبحث عنها خلال الخطوات التي أوضحنا لكم من خلال هذه التدوينة، وختاما في حالة وجود أي استفسارات يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور من اجل مساعدتكم في الوصول نتيجة سليمة في استقدام زيارة عائلية للسعودية.