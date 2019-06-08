الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب في المملكة العربية السعودية

دائما ما تسعى وزارة الخارجية السعودية لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين سواء الوافدين أو المقيمين لذلك قامت بتوفير رابط الاستعلام عن عن زيارة عائلية برقم الطلب ومن خلال هذه الخدمة يتمكن أي فرد أن يتابع الطلبات التي يقدمها إلي وزارة الخارجية بالمملكة السعودية من خلال منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية أنجاز والتي من خلالها يمكن لأي شخص البحث إلكترونيا عن تأشيرات الزيارة العائلية ومدة انتهائها والحج والعمرة بدلاً من الذهاب إلى مقر الوزارة.

الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب

تقوم وزارة الخارجية السعودية بتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين سواء المقيمين أو الوافدين إليها وكذلك الجهات الحكومية ورجال الأعمال، سواء المتعلقة بالإجراءات أو التأشيرات الإلكترونية والتصديق عليها، بالإضافة إلى ذلك توفر الكثير من المعلومات الأخرى المتعلقة بالزيارات العائلية والتي تهم المواطنين.

فأولاً لمعرفة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة والاطلاع عليها يمكن للمستخدم الضغط على “جميع الخدمات” سوف تظهر جميع التصنيفات ثم يصبح بإمكانه المستعلم الضغط على التصنيف الذي يريد الاستعلام عنه حتى تظهر جميع الخدمات التي يشملها التصنيف، كما يمكن كتابة الخدمة المراد البحث عنها حتى تظهر كافة الخدمات المتعلقة بها.

وقد أتاحت الوزارة رابط استعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية المتوافر على موقع وزارة الخارجية السعودية الرسمي، وهناك بعض الاعتبارات التي يجب أن يهتم بها المقيم أو المواطن عند الرغبة في تقديم طلب زيارة عائلية فينبغي عليه أن يتحقق من وجود كافة معلومات جوازات السفر المرتبطة بالأشخاص المطلوبين للزيارة قبل أن يقوم بالبدء في إجراءات تقديم طلب الزيارة العائلية، كما انه يجب الأخذ في الاعتبار أن طلب الزيارة يجب أن يكون للأقارب من الدرجة الأولى فقط أي الأبوين، والزوجة، والأنجال، حيث يقوم المواطن بتسجيل جميع المعلومات من البطاقة القومية، بالإضافة إلى تسجيل بيانات الأشخاص المطلوبين للزيارة من جواز السفر الخاص بهم.

استعلام برقم الاقامة

وبعد أن يتم تسجيل طلبات الزيارة يتم أخذ رقم الطلب الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن رقم الطلب، ويمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني ” منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية” عن طريق رابط استعلام عن طلب زيارة عائلية الرسمي (visa.mofa.gov.sa) ثم اختيار طلب مقدم إلى وزارة الخارجية من القائمة ثم إدخال رقم الطلب ورقم السجل الخاص بالمستعلم ثم إدخال رمز الصورة التي ستظهر وأخيراً الضغط على استعلم كما هو موضح بالصورة.