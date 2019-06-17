الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة عبر موقع أبشر الجوازات السعودية

توفر بوابة أبشر الجوازات السعودية الكثير من الخدمات، من بينها الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة، وهي أحد أبرز الخدمات التي يستفيد منها العامل الوافد، وتعتبر تأشيرة خروج وعودة هي التأشيرة التي يستطيع من خلال المقيم أو الوافد السفر والعودة مرة أخرى إلى المملكة وفق بعض الضوابط والشروط المقررة من قبل المديرية العامة للجوازات، كما أنها تأشيرة محددة المدة، ولكن يمكن زيادة تلك المدة في بعض الحالات.

قبل معرفة خطوات استعلام عن تأشيرة خروج وعودة، هناك بعض المعلومات التي وفرتها المديرية العامة للجوازات من أجل التعرف أكثر على خواص تلك التأشيرة، وكما سبق وتم الإشارة فإنه يمكن لصاحب العمل أو الكفيل تمديد فترة التأشيرة من خلال إدارة الجوازات التابع لها، لهذا يجب عليك معرفة بعض التفاصيل عن تأشيرة الخروج والعودة.

تأشيرة الخروج والعودة

في حال إن لم تقم بتحديد الفترة التي تستخدم بها التأشيرة، فإن الفترة الزمنية المحددة هي ثلاثة أشهر تلقائياً.

في حال إن العامل الوافد فقد تأشيرة الخروج والعودة الخاصة به، فيمكن لصاحب العمل إصدارها له مرة أخرى.

الخاصة به، فيمكن لصاحب العمل إصدارها له مرة أخرى. بالنسبة للأشخاص التابعين للعامل الوافد أو المقيم، فيمكن لهم إصدار تأشيرة خروج وعودة .

. من خلال هذه التأشيرة، يتمكن حاملها من السفر والعودة مرة أخرى للمملكة عبر المنافذ والمطارات المتاحة.

التسجيل في أبشر

حتى تتمكن من استعلام خروج وعودة، والاستفادة بكافة الخدمات المقدمة من خلال بوابة أبشر وزارة الداخلية، ينصح دائماً بضرورة فتح حساب أبشر، ويمكن ذلك من خلال رابط التسجيل في أبشر وزارة الداخلية، حتى تتمكن من إنهاء كافة المعاملات الإلكترونية الخاصة بك، دون الحاجة إلى مراجعة المديرية العامة للجوازات، أو أي من الجهات الحكومية الأخرى التي تتطلب حضور المستفيد في أضيق الحدود، يمكن أيضا الاستفادة من خدمة استعلام عن سداد رسوم تجديد إقامة، التي يتمكن من خلالها العامل الوافد أو المقيم من الاستعلام عن رصيد المدفوعات عبر بوابة أبشر الجوازات.

إصدار تأشيرة خروج وعودة

في حال إن كنت ترغب في إصدار تأشيرة خروج وعودة فهناك عدد من الضوابط والشروط حتى تتمكن الاستفادة من هذه الخدمة، ويمكن لصاحب العمل أو الكفيل إصدارها لك، في حال إن توافرت فيك الشروط، وفي حال إن كانت لديك التأشيرة فيمكن الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة دون تنفيذ تلك الخطوات.

يجب أن يكون سجلك المروري خالي من المخالفات، ويمكن من خلال رابط استعلام مخالفات المرور عبر أبشر المرور.

عبر أبشر المرور. يجب ملئ نموذج طلب التأشيرة بما هو مكتوب في جواز السفر الخاص بك، وختمها من صاحب العمل، مع إرفاق صورة شخصية.

يجب حضور الكفيل أو صاحب العمل بعد عمل تفويض رسمي له.

يجب التأكد من إقامتك إن كانت سارية أم لا، ويمكن معرفة انتهاء الإقامة من خلال رابط ا لاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر الجوازات السعودية.

عبر أبشر الجوازات السعودية. في حال إن كانت تأشيرة خروج وعودة الخاصة بك متعددة، فيجب موافقة صاحب العمل، بالإضافة إلى دفع رسوم التأشيرة عبر قنوات الدفع المتوفرة أو عبر نظام سداد.

الخاصة بك متعددة، فيجب موافقة صاحب العمل، بالإضافة إلى دفع رسوم التأشيرة عبر قنوات الدفع المتوفرة أو عبر نظام سداد. يجب على المستفيد من التأشيرة تسجيل البصمة في الجوازات.

استعلام عن تأشيرة خروج وعودة

كما سبق وتم الإشارة فإنه بعد التسجيل في نظام أبشر وزارة الداخلية، يمكن الاستفادة بالكثير من الخدمات من بينها استعلام التأشيرات، بما فيها خدمة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة، والتي يمكن للمقيم معرفة نوع التأشيرة، وتاريخ الصلاحية، وبعض التفاصيل المتعلقة بها مثل جنسية العامل الوافد، التأمين الصحي، ويمكن الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية من خلال خطوات بسيطة.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة

قم بالتوجه إلى رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة عبر تسجيل دخول أبشر.

عبر تسجيل دخول أبشر. من خلال صفحة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة يطلب منك النظام كتابة بعض البيانات المطلوبة وهي، رقم الإقامة، رقم هوية الكفيل، الرمز المرئي، ومن ثم اختيار أي من هذه الحقول، رقم التأشيرة، أو جواز السفر.

بهذه الخطوات تم استعلام عن خروج وعودة برقم الإقامة عبر أبشر الجوازات السعودية، ولكن يجب التأكد من كتابة كافة البيانات بشكل صحيح، ويجب التأكد من كافة التفاصيل بعد الاستعلام عن التأشيرة، سواء تاريخ استخراج التأشيرة الميلادي والهجري، كما يجب التأكد من نوع التأشيرة، بالإضافة إلى التأكد من المدة الخاصة بها.