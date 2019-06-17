يمكن الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط عن طريق زيارة بوابة أبشر الجوازات السعودية تسجيل الدخول علي شبكة الأنترنت، حيث يمكن موعد انتهاء صلاحية التأشيرة قبل مغادرة الأراضي الحجازية، وذلك من اجل العبور علي بوابات المديرية العامة للجوازات السعودية بكل سهولة وبدون أي مشاكل في المنع من السفر بين الدول العربية والأجنبية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم فرجاء تابعونا.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم

سنوضح لحضراتكم كيفية الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة حتي يستطيع أي شخص الحصول علي المعلومات الصحيحة إلكترونيا من خلال البحث برقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم جواز السفر، ومن التعرف علي صلاحية التأشيرة والاطلاع علي بياناتها بشكل دقيق، يلزم علي المستعلم الدخول علي بوابة أبشر الجوازات السعودية من اجل الاطلاع علي تفاصيل تأشيرة الخروج والعودة، حيث يمكن الاستعلام مباشرة عن طريق الرابط الإلكتروني التالي.

من ثم نقوم بتسجيل الدخول أبشر الخدمات الإلكترونية بداخل صفحة خدمة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة والتي يلزم علي المستعلم بإدخال بعض البيانات بداخل الحقول الفارغة والتي تشمل ” رقم الإقامة، رقم هوية الكفيل، الرمز المرئي ” بعدها مباشرة نقوم باستكمال باقي الحقول التي بأسفل صفحة الاستعلام عن هذه الخدمة الإلكتروني وهي ” رقم التأشيرة، أو جواز السفر ” من ثم النقر علي أيقونة بحث.