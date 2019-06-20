الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة من خلال تسجيل دخول خدمات أبشر الإلكترونية

تتيح المديرية العامة للجوازات خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية، وتعتبر تأشيرة الخروج والعودة هي التأشيرة التي يستطيع من خلال العامل الوافد أو المقيم من السفر خارج المملكة والعودة مرة أخرى بحسب مدة معينة كما هو مدون على التأشيرة، ويبحث عدد من العمالة الوافدة عن طريقة استعلام تأشيرة خروج وعودة، حيث أنه يمكن من خلال بوابة أبشر الجوازات السعودية الاستعلام عن صلاحية التأشيرة وبعض البيانات المتعلقة بها بخطوات ميسرة.

كما سبق وتم الإشارة فإن تأشيرة الخروج والعودة تسمح لحاملها بالسفر والعودة مرة أخرى للملكة، ويمكن أن تكون مدة صلاحية التأشيرة 6 أشهر من تاريخ إصدارها، إلا أنه في بعض الحالات يمكن زيادة المدة من خلال صاحب العمل، عبر عمل تفويض رسمي له، ومن خلال المديرية العامة للجوازات يمكن للكفيل استخراج التأشيرة ، وقبل التطرق إلى الدخول في معرفة خطوات استفسار عن تأشيرة خروج وعودة، هناك بعض الملاحظات التي يجب عليها معرفتها من خلال السطور التالية.

خدمات أبشر الإلكترونية

من خلال خدمات أبشر الإلكترونية أيضاً يمكن الاستفادة بعدد كبير من الخدمات المميزة دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الإدارات المختلفة، من بينها خدمة استعلام عن تأمين صحي للمقيمين، وهي أحد أبرز الخدمات التي يتمكن من خلال العامل الوافد أو المقيم من معرفة صلاحية التأمين الخاص به، والعمل على تجديده، وينصح دائماً بضرورة فتح حساب أبشر من خلال رابط التسجيل في أبشر لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الأخرى، سواء أبشر المرور، أبشر الجوازات، وأبشر الأحوال المدنية، وبالتالي فإن لك الحق بعد التسجيل من الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة.

تأشيرة الخروج والعودة

مدة تأشيرة الخروج والعودة تلقائياً تكون ثلاثة أشهر، وذلك في حالة إن لم يتم تحديد المدة بشكل مسبق.

يمكن لصاحب العمل إصدار تأشيرة خروج وعودة في حال إن فقدها العامل الوافد أو صاحب التأشيرة.

يمكن للعامل الوافد أو المقيم السفر والعودة مرة أخرى للمملكة من خلال المنافذ والمطارات داخل الدولة.

تابعين الشخص المقيم يمكن إصدار التأشيرة لهم.

إصدار تأشيرة خروج وعودة

في حال إن كنت من المقيمين في المملكة أو أحد العمالة الوافدة، وترغب في استخراج التأشيرة، فيتوجب عليك أن تتوافر بك بعض الضوابط والشروط، سواء كنت ترغب بإصدارها مفردة أو متعددة، وذلك عبر اتباع هذه الخطوات، حتى تتمكن من الحصول على التأشيرة.

يجب خلو السجل المروري الخاص بك من المخالفات، ويمكن من خلال رابط أبشر المرور السعودي برقم الإقامة استعلام مخالفات المرور ، ومعرفة إن كان عليك مخالفات من عدمه.

، ومعرفة إن كان عليك مخالفات من عدمه. يجب كتابة نموذج طلب التأشيرة بالمعلومات الصحيحة في جواز سفرك، مع إرفاق صورة شخصية لك، على أن يوقع الكفيل على الطلب.

يجب حضور صاحب العمل في حال عمل تفويض رسمي له.

يجب التأكد من إقامتك إن كانت سارية أم منتهية، ويمكن معرفة تاريخ انتهاء الإقامة من خلال رابط استعلام عن صلاحية إقامة ، عبر تسجيل دخول أبشر الجوازات السعودية.

، عبر تسجيل دخول أبشر الجوازات السعودية. في حال إن كانت تأشيرة الخروج والعودة متعددة يجب موافقة صاحب العمل، وذلك عبر كتابة خطاب رسمي.

يجب دفع رسوم تأشيرة خروج وعودة في حال كانت مفردة، فرسوم التأشيرة 200 ريال، وإن كانت متعددة فرسوم التأشيرة 500 ريال، على أن يكون الدفع عبر نظام سداد، وأخيراً تسجيل البصمة.

استعلام عن تأشيرة خروج وعودة

كما سبق وتم الإشارة، فإنه من خلال أبشر خروج وعودة يمكن للمقيمين استعلام عن تأشيرة خروج وعودة، وهي الخدمة التي تمكن المقيم من معرفة صلاحية التأشيرة الخاصة به، ونوع التأشيرة، إن كانت للعمل أم الدراسة، ومبين بها بعض من التفاصيل الأخرى مثل جنسية صاحب التأشيرة، والتأمين الطبي الخاص به، وبعض المعلومات الإضافية الأخرى.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة

من خلال موقع أبشر الإلكتروني يمكن الاستعلام عن التأشيرة برقم الكفيل أو الإقامة ، وذلك من خلال رابط استعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة، ومن ثم قم بكتابة أي من هذه الخانات ( رقم جواز السفر – رقم التأشيرة )، وبعد الضغط على استعلام، سيقوم نظام أبشر بعرض كافة المعلومات الخاصة بالتأشيرة، وبها البيانات، وقبل البدء في هذه الخطوات يجب التأكد جيداً من البيانات المدخلة، ومن ثم سيظهر لك نتائج استعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة، وبعد الاستعلام يجب التأكد من البيانات الموضحة على التأشيرة، مثل تاريخ الانتهاء، ونوع التأشيرة، وتاريخ الإصدار، كذلك يمكن للمستفيد إلغاء التأشيرة عبر منصة مقيم.