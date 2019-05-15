الاستعلام عن صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم عن موعد معونة الملك لمستفيدي الضمان وذلك بعد أن أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث ناشدت الوزارة جميع المواطنين والمواطنات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي الاستعلام عن إيداع مكرمة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمعرفة قيمة المعونة لكل فرد من أفزاد الأسرة والتابعين كذلك.

الاستعلام عن صرف المكرمة الملكية

يمكن لمستفيدو الضمان الاجتماعي الذهاب إلي البنوك التابعين لها من اجل الحصول علي المكرمة الملكية، حيث يصرف لكل عائل ألف ريال سعودي هذا نسيب كل شخص رب أسرة أما بخصوص الأفراد التابعين سوف يحصلون علي مبلغ ريال سعودي لكل فرد في الأسرة، حيث يمكنكم الدخول علي بوابة الخدمات الإلكترونية موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من اجل الاستعلام عن إيداع معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

أما بخصوص خطوات الاستعلام عن معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي تتلخص في الطريقة التالية الولوج علي رابط خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من ثم إدخال رقم السجل المدني ورمز التحقق ثم الضغط على كلمة عرض لكي تظهر لكم قيمة مبالغ المكرمة الملكية لرمضان 1440 هجرياً.