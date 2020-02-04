الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد في السعودية عبر منصة أبشر الجوازات السعودية 1441 هـ

تتميز صلاحية اقامة الوافد في دولة المملكة العربية السعودية بأنها من ضمن أبرز وأهم الكلمات التى يبحث عنها المواطنين في السعودية، حيث يرغب الكثير من المواطنين في المملكة بالعمل على الإستعلام عن الاقامة من أجل تجنب التعرض للعقوبات المالية أو عقوبة الترحيل بصورة مباشرة من المملكة، هذا وتعمل السعودية على تطبيق العديد من القوانين واللوائح التى لا يجب تجاوزها من أجل تقديم العديد من المميزات للوافدين إلى المملكة، هذا وتعمل المملكة على تحسين من جودة الإقتصاد والخدمات منذ إنطلاق رؤيتها للعام 2020، والتى يجعلها رائدة الدول في الإقتصاد.

صلاحية اقامة

سوف نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج ما مدى أهمية الاستعلام عن الإقامة، كون أن وزارة الداخلية قد نوهت على المواطنين بضرورة الاستعلام والعمل على تجديد الاقامة من أجل تجنب العقوبات، بالإضافة إلى الإستمتاع والتنقل في المملكة بكل حرية في حال كانت في حوزتك عزيزي المواطن هوية المقيم وهي غير منتهية الصلاحية.

عقوبة عدم تجديد الاقامة

شددت وزارة الداخلية في السعودية على ضرورة العمل على تجديد الاقامة من أجل تجنب التعرض للعقوبات التى يتم فرضها ومن أبرز تلك العقوبات ما يلي :-

الحالة الأولى : عقوبة مالية تصل قيمتها إلى 500 ريال سعودي الحالة الثانية : عقوبة مالية تصل قيمتها إلى 1000 ريال سعودي الحالة الثالثة : عقوبة الترحيل بصورة مباشرة من المملكة إلى بلادك

الاستعلام عن الاقامة

يستطيع المواطنين في المملكة القيام بالاستعلام والفحص عن تجديد الاقامة والاقامة من خلال زيارة موقع أبشر الإلكترونى، والذى يعمل على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة من أجل تسهيل الوقت والجهد على المواطنين.