الاستعلام عن صلاحية الإقامة من بوابة أبشر وزارة الداخلية الاستعلامات الإلكترونية

قامت وزارة الداخلية السعودية بتوفير خدمة تسهل من الإستعلام عن صلاحية الإقامة للمغتربين حيث يمكنك الإستعلام والتعرف على مدى صلاحية الإقامة دون الحاجة للذهاب لأي مصالح حكومية أو الحاجة للانتظار، وسوف نطرح عليكم الطريقة الصحيحة للحصول على هذه الخدمة المتوفرة في الوقت الراهن إلكترونيًا.







الاستعلام عن صلاحية الإقامة

توفر لكم خدمة أبشر الألكترونية العديد من الخدمات ومن ضمنها الإستعلام عن صلاحية الإقامة وتتم من خلال الخطوات التالية:







كل ما عليك هو الدخول إلى منصة أبشر والتي تتبع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

يتم كتابة البيانات بدقة وبصورة كاملة فيتم العمل على كتابة الإسم الخاص بالمستخدم وكلمة السر.

يتم ظهور رمز مرئي أمامك عليك أن تكتبه.

قم بالضغط على زر الدخول ومن ثم سيتم فتح الصفحة أمامك.

سوف يتم ارسال رمز تأكيد عبر هاتفك قم بكتابته.

قم بالدخول على الإستعلامات الموجودة في أعلى الصفحة ومن ثم الضغط على الجوازات ومن ثم الضغط على جواز.

قم بكتابة رقم الإقامة في الخانة المخصصة بها والضغط على عرض.

سوف تظهر أمامك صفحة بها جميع البيانات الخاصة بالإقامة ومدى صلاحيتها وتاريخ الإنتهاء وغيرها.

أهمية خدمة أبشر

تعتبر خدمة أبشر من أفضل الخدمات الإلكترونية الحديثة التي أقرتها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية حيث تم العمل على توفير جميع الخدمات والإستعلام عنها من خلال أبشر، فيمكنك من خلال الخدمة التعرف على مخالفاتك الخاصة بالمروركما يمكنك إستخراج جواز سفر من مكانك فكل ما عليك هو وجود حساب على أبشر خاص بك ثم الدخول إليه لأختيار الخدمة التي تحتاج لها، فوزارة داخلية السعودية تسعى جاهدة لتقديم خدمة متميزة للمواطنون والوافدين لها توفيراً للجهد والوقت الذي يضيع في التنقل بين المؤسسات المختلفة.