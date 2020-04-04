الاستعلام عن صلاحية الإقامة بعد إعلان تمديد هوية مقيم من الجوازات

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم إقامة العامل أو الموظف عبر أبشر، بعد إعلان الجوازات تمديد هوية مقيم للمشمولين بقرار الإعفاء من المقابل المالي، للمنتهي إقامتهم خلال فترة تعليق الطيران، من العاملين في المنشآت التجارية والصناعية، وعلى حسب التفاصيل المعلن عنها في بيان الجوازات السعودية، وفيما يلي سنعرض خطوات استعلام إقامة ومعرفة موعد تجديدها أو مدى صلاحيتها لمن تم التجديد الآلي له.

تمديد هوية مقيم

أعلنت الجوازات السعودية غنه في إطار تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وتقديم الدعم للقطاع الخاص وتخفيف أثار جائحة كورنا، فقد تم البدء في تمديد هوية مقيم لمدة ثلاثة شهور، وذلك للمقيمين أو الوافدين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وذلك للمنتهي إقامتهم خلال الفترة من 23 رجب الموافق 18 مارس، وحتى 9 ذو القعدة الموافق 30 يونيو 2020، للعاملين بمنشآت القطاع الخاص التجارية والصناعية، وسيم التجديد الآلي للإقامات المنتهية لمدة 3 شهور، ويمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال موقع أبشر.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

الجوازات أكدت على أن من سيتم تجديد إقامته أيا سيتم إرسال رسالة نصية على رقم هاتفه، ولا حاجة لمراجعة الجوازات، كما سيتم تمديد هوية مقيم على دفعات، وبشكل عام يمكن اتباع تعليمات استعلام عن صلاحية الإقامة وتاريخ التجديد من خلال اتباع الخطوات الأتية.