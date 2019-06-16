الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر الجوازات السعودية بوابة وزارة الداخلية

يوفر موقع أبشر الجوازات السعودية، خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وهي خدمة إلكترونية ضمن خدمات أبشر للمقيمين أو المواطنين، ويتمكن المستفيد من خلال هذه الخدمة إلى معرفة انتهاء الإقامة، وتاريخ وموعد تجديدها، بشكل إلكتروني، مما يوفر المزيد من الوقت والجهد المبذول أثناء الحصول على الخدمات المقدمة عبر بوابة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

أبشر الجوازات السعودية

وباستثناء خدمة استعلام عن صلاحية إقامة، يوفر موقع أبشر الجوازات السعودية الكثير من الخدمات الأخرى التي يحتاج لها كل من العامل الوافد، أو صاحب العمل والمواطن بشكل عام، من بين هذه الخدمات خدمة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة، وهي أحد أهم الخدمات المقدمة من نظام أبشر الإلكتروني، ويستفيد من تأشيرة الخروج والعودة العامل الوافد، ويمكن استخراجها وفق بعض الضوابط والشروط، وهي تأشيرة تسمح لحاملها بالسفر خارج المملكة والعودة مرة أخرى خلال مدة زمنية معينة.

استعلام عن سداد رسوم تجديد إقامة

بجانب خدمة استعلام صلاحية الإقامة، يوفر موقع أبشر الإلكتروني خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات، التي يمكن الدخول لها من خلال رابط استعلام عن سداد رسوم تجديد إقامة العامل الوافد أو المقيم بشكل عام،ومن خلال هذه الخدمة يتمكن المقيم في المملكة من دفع رسوم تجديد الإقامة الخاصة به، دون تكبد عناء الذهاب إلى إدارات الجوازات أو أي من الجهات المعنية، حيث يمكن دفع الرسوم من خلال بطاقات الصراف الآلي، أو في أي من البنوك السعودية التي يتعامل معها المقيم، وتمكنهم أيضاً من سداد جميع المدفوعات الحكومية على مستوى كافة الإدارات.

الاستعلام عن الإقامة

هذا ويدعو نظام أبشر وزارة الداخلية، كافة المقيمين في المملكة من ضرورة استعلام عن صلاحية إقامة وافد، وذلك حتى يتم التأكد من حالة الإقامة، سواء منتهية الصلاحية، أو أنها تحتاج إلى تجديد، كما نوهت إلى ضرورة الاستعلام عن الإقامة بشكل دوري حتى لا يقع مخالفي أنظمة الإقامة أو العمل التي قد تصل إلى حد الترحيل من المملكة، كما أن المديرية العامة للجوازات قامت بتسهيل مجموعة من الإجراءات التي يتمكن من خلالها عدم حاملي الإقامة إلى تقديم أوراق نظامية تمكنهم من التعامل بها داخل حدود الدولة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

كما سبق وتم الإشارة، فإنه يمكن من خلال نظام أبشر الاستفادة بكافة الخدمات التي يقدمها النظام سواء للمواطن أو المقيم، ويمكن معرفة تاريخ انتهاء الإقامة من خلال بوابة وزارة الداخلية على رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وذلك عبر كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك، مثل رقم الإقامة، والرمز المرئي، وبعد الضغط على أيقونة عرض، سيظهر تاريخ انتهاء الإقامة، ومن ثم يتوجب على المقيم أو العامل الوافد سرعة تجديدها، وهي خدمة تمكن

بعد التأكد من صلاحية الإقامة الخاصة بك، نوهت المديرية العامة للجوازات في المملكة، من خلال حساب الجوازات على تويتر، إلى ضرورة سرعة تجديد هوية مقيم قبل انتهاء الإقامة بوقت كافي، لكافة العمالة ومرافقيهم، وذلك من خلال بوابة أبشر وزارة الداخلية، أو من خلال منصة مقيم، وذلك بعد تسديد رسوم تجديد الإقامة، وذلك لتجنباً لتطبيق الغرامات المالية والعقوبات المقررة، حيث أكدت أن العقوبة تتمثل في فرض غرامة مالية قدرها 500 ريال، ويتم مضاعفة الغرامة في حال التكرار.