الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافد أو المقيم عبر بوابة أبشر السعودية 1441 هـ
تعمل بوابة أبشر الإلكترونية على تقديم العديد من الحلول الإلكترونية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف العمل على تقديم سهولة وسرعة في الحصول على الخدمات الإلكترونية التي تعمل البوابات الإلكترونية على تقديمها بشكل مستمر، وتساعد البوابة كافة المواطنين سواء المقيمين والوافدين إلى الحصول على الخدمات المميزة عبر البوابة الإلكترونية أبرزها صلاحية الإقامة والاستعلام عن المخالفات المرورية بالإضافة إلى تقديم ما يقارب عن 150 خدمة إلكترونية متكاملة في آن واحد لكافة المواطنين.
صلاحية الإقامة للوافد أو المقيم
تعتبر الإقامة هي خدمة إلكترونية يتم البحث عنها بشكل مستمر من قبل المواطنين الوافدين إلى المملكة، وذلك بهدف تجنب الحصول على المخالفات والغرامات التى من الممكن أن يتم فرضها على المواطن السعودي الوافد إلى المملكة، حيث يتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 500 ريال سعودي في الحالة الأولى، وغرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي في الحالة الثانية، أما في الحالة الثالثة يتم فرض الترحيل بصورة مباشرة على المواطن الذي لا يقوم بالتجديد لصلاحية.
خطوات تجديد صلاحية الإقامة
سوف نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة الخطوات اللازمة من أجل تجديد الإقامة للوافد أو المقيم في السعودية وهي كالتالي :-
- الوصول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.
- زيارة بوابة أبشر للأفراد الإلكترونية.
- الاستعلام عن الخدمات الإلكترونية
- الوصول إلى الاستعلام عن صلاحية إقامة للوافد أو المقيم.
- كتابة كافة التفاصيل المتعلقة في صلاحية الإقامة للوافد.
- النقر على عرض.
- سوف تظهر لك تفاصيل تتعلق بالإقامة.