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الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومعرفة تاريخ انتهاء تأشيرة الإقامة وكيفية التجديد مع الرسوم

كتب عبد الله وصيفي آخر تحديث

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا ومجانا عبر موقع أبشر، حيث تسعي المملكة العربية السعودية دائما لتقديم العديد من الخدمات التي تسهل علي المواطنين والمقيمين والوافدين، ومن هذه الخدمات خدمة معرفة صلاحية الإقامة إذا كانت سارية أم منتهية كما يتم معرفة كيفية تجديد الإقامة عبر نظام ابشر لوزارة الداخلية السعودية والآن نعرض عليكم جميع المعلومات التي تخص معرفة تاريخ انتهاء الإقامة ورابط موقع ابشر للدخول الآن.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية

يتم الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني من هنا ثم يتم تسجيل الدخول عبر إدخال إسم المستخدم وكلمة السر ثم قم بالخطوات التالية حتي تقوم بـ الاستفسار عن صلاحية الإقامة

  • قم بالنقر علي “الاستعلامات الإلكترونية”
  • قم بالضغط علي ” الاستعلام عن صلاحية الإقامة”
  • قم بادخال الرمز المرئي في الخانة المخصصة له بعدها ستظهر لك حالة الإقامة وتاريخ انتهائها
الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومعرفة تاريخ انتهاء تأشيرة الإقامة وكيفية التجديد مع الرسوم
الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومعرفة تاريخ انتهاء تأشيرة الإقامة وكيفية التجديد مع الرسوم

كيفية تجديد الإقامة

  1. يتم عمل اجراء التحويل من قبل الهيئة المختصة
  2. قم بملي البيانات كاملة في الخانات المخصصة لها في استمارة تجديد الإقامة المختومة بختم المؤسسة
  3. يتم ادراج صورة من الترخيص أو السجل التجاري، سارية المفعول، وأيضاتقديم أصل الإقامة أو الجواز وكارت عمل لغير المستثمرين إلكترونيا.
  4. اختيار كيفية تسديد تجديد رسوم الإقامة

رسوم بعض خدمات الجوازات

إضافة تابع من مواليد السعوديةمجاناًمجانا
تـأشيرة خروج نهائيمجاناًمجانا
تجديد اقامة الطلبةمجاناًمجانا
مد تأشيرة الزيارة100100
تجديد واصدار جواز سفر سعودي150150-300
تجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية (مزارع – راعي) للأفراد350600
رخصة الإقامة للعمالة المنزلية (مزارع – راعي) للأفراد600600
إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة500500
إصدار وتجديد إقامة لعمالة الشركات والمؤسسات650650

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عن الكاتب

عبد الله وصيفي

كاتب في موقع كلمة ونجوم مصرية خبرة 3 سنوات في الشأن المصري والسعودي والرياضي

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