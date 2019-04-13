الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومعرفة تاريخ انتهاء تأشيرة الإقامة وكيفية التجديد مع الرسوم

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا ومجانا عبر موقع أبشر، حيث تسعي المملكة العربية السعودية دائما لتقديم العديد من الخدمات التي تسهل علي المواطنين والمقيمين والوافدين، ومن هذه الخدمات خدمة معرفة صلاحية الإقامة إذا كانت سارية أم منتهية كما يتم معرفة كيفية تجديد الإقامة عبر نظام ابشر لوزارة الداخلية السعودية والآن نعرض عليكم جميع المعلومات التي تخص معرفة تاريخ انتهاء الإقامة ورابط موقع ابشر للدخول الآن.
الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية
يتم الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني من هنا ثم يتم تسجيل الدخول عبر إدخال إسم المستخدم وكلمة السر ثم قم بالخطوات التالية حتي تقوم بـ الاستفسار عن صلاحية الإقامة
قم بالنقر علي “الاستعلامات الإلكترونية”
قم بالضغط علي ” الاستعلام عن صلاحية الإقامة”
قم بادخال الرمز المرئي في الخانة المخصصة له بعدها ستظهر لك حالة الإقامة وتاريخ انتهائها
كيفية تجديد الإقامة
يتم عمل اجراء التحويل من قبل الهيئة المختصة
قم بملي البيانات كاملة في الخانات المخصصة لها في استمارة تجديد الإقامة المختومة بختم المؤسسة
يتم ادراج صورة من الترخيص أو السجل التجاري، سارية المفعول، وأيضاتقديم أصل الإقامة أو الجواز وكارت عمل لغير المستثمرين إلكترونيا.
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