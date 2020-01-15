الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1441 رابط أبشر للجوازات الجديد

استعلام عن إقامة من الخدمات المهمة للمغتربين في المملكة العربية السعودية حيث أنها تعتبر وثيقة تواجد شرعية في المملكة للوافدين والمقيمين ويجب فحصها دائما والتأكد من تجديدها قبل موعد انتهاءها، وخاصة بعد تسهيل إجراءات الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال موقع أبشر الجديد بعد أن كانت الخدمة متاحة على موقع وزارة الداخلية تم نقلها لموقع أبشر الإلكتروني ويمكنك من خلال هاتفك أو الجهاز المكتبي فحص الإقامة وتجديدها إلكترونية من خلال خطوات سهلة وبسيطة للغاية، ونقدم لكم عبر موقع كلمة إجراءات الاستعلام عنها ورسوم تأخير التجديد وكل ما يخص الإقامة.







الاستعلام عن صلاحية الإقامة أبشر الجوازات

يقدم موقع أبشر العديد من الخدمات المتنوعة للمغتربين والوافدين والمواطنين أيضا وتوجد هناك أكثر من 160 خدمة إلكترونية يستفيد منها المستفيدين سواء أفراد أو مؤسسات حكومية وخاصة، فيوجد بوابة أبشر للأفراد والأخري للأعمال، وتقدم المديرية العامة للجوازات كافة المعلومات التي تخص الإقامة علي منصة أبشر للجوازات مثل فحص الإقامة والاستعلام عن وافد وعن عامل هارب ويمكن للكفيل الاستعلام عن العمالة لدية من خلال رقم الجواز أو رقم الحدود أو برقم الإقامة.







استعلام عن هوية مقيم

وتعمل وزارة الداخلية علي تنظيم عملية الإقامة من خلال حملة وطن بلا مخالف وتنفيذ الإجراءات التي وضعتها المملكة لتنظيم عملية التواجد علي أراضيها، وتم تحديد رسوم التأخر عن تجديد الإقامة وقدرها 500 ريال في المرة الأولي عند التأخير وفي المرة التالية يتم مضاعفتها أما في المرة الثالثة يتم ترحيل المخالفين خارج أراضي المملكة، والآن سوف نتعرف سويا علي خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من خلال منصة أبشر الجديدة.

الخطوة الأولي هي التوجه بالدخول إلي موقع أبشر الإلكتروني الجديد.

ثم بعد ذلك أختيار أبشر الأفراد.

والقيام بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بعد ذلك بالنقر علي كلمة أبشر الجوازات.

ثم الاستعلامات الإلكترونية ومنها النقر علي استعلام عن إقامة.

قم بكتابة رقم الإقامة في الخانة المخصصة لها والرمز المرئي أمامك أعد كتابته بدقة.

ثم النقر علي أختيار عرض وسوف تجد كل المعلومات التي تخص الإقامة وموعد تجديدها.