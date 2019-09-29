الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1441 من بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية برقم الإقامة

الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1441 عبر منصة أبشر الإلكترونية نوفره لكم اليوم حيث أنه تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى تقديم كافة خدماتها بشكل ميسر وبسيط للمواطنين والوافدين حتى توفر لهم عناء الوقوف والانتظار داخل المكاتب الحكومية من خلال المواقع التي أطلقتها على الشبكة العنكبوتية والتي ساهمت في توفير الوقت والجهد لموظفين الدولة والمواطنين أيضاً، ومن أهم هذه المواقع منصة ” أبشر” التابعة لوزارة الداخلية والتي تضم كافة الخدمات مثل خدمة الجوازات، الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين لأراضي المملكة، ومن هنا سنتحدث بشكل مفصل عن كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق منصة ” أبشر” فتابعوا معنا:







الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1441

يعد الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين والمغتربين داخل الأراضي السعودية من أكثر الأمور التي تشغل بال هؤلاء المغتربين، حتى لا يتعرض أحدً منهم للمساءلة القانونية ومنها لدفع غرامة كبيرة أو ترحيله إلى بلده الأصلي، وبالتالي خسارة عمله للأبد، ولكن لا داعي للقلق، حيث يمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق منصة أبشر برقم الهوية الشخصية بمنتهى السهولة واليسر.







خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر

حان الوقت للاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين للأراضي السعودية وتجنب أي مساءلة قانونية، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية ليطمئن قلبك وتعيش بسلام داخل المملكة العربية السعودية دون اعتراض من أحد:

ادخل على منصة أبشر لخدمات وزارة الداخلية والجوزات.

اختر خانة أفراد.

ستظهر لك نافذة أخرى بها عدة خانات.

سيطلب منك تسجيل الدخول مثل اسم المستخدم، كلمة المرور، والرمز المرئي للتحقق.

بعد كتابة هذه البيانات، اضغط على كلمة “عرض”.

انتظر عدة دقائق وستظهر لك كافة البيانات عن صلاحية الإقامة وموعد انتهائها.