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الاستعلام عن صلاحية الاقامة للمقيم والوافد بالمملكة العربية السعودية رابط ابشر افراد absher.sa

بواسطة ندي الخطيب

الاستعلام عن صلاحية الاقامة خدمة يبحث عنها المقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية، ويقدم موقع ابشر الافراد مجموعة من الخدمات المتميزة الإلكترونية عن بعد التي تزيد عن مائتي خدمة متنوعة، وقد تم نقل الخدمات من موقع وزارة الداخلية لمنصة أبشر الجديدة حيث يوجد عليه قاعدة بيانات ضخمة ومنظمة، ومتنوعة مثل الجوازات والمرور وإصدار بطاقة هوية وغيرها من الخدمات المتنوعة، ويوجد بوابة أبشر الأعمال للمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.

استعلام عن صلاحية الاقامة

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة والتأكد من سريانها سواء للوافدين أو المقيمين، ويمكن لصاحب العمل إجراء خطوات الاستعلام بنفسه برقم إقامة العامل لديه، وتجديدها أيضا بشرط أن لا يكون متغيب عن المملكة العربية السعودية ويمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر من خلال إتباع الخطوات التالية.

  • الدخول إلي منصة ابشر الجديدة الإلكترونية.
  • وبعد ذلك إتمام إجراءات تسجيل الدخول وهي كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • ثم النقر علي كلمة دخول.
  • وبعد ذلك قم بالضغط علي الاستعلامات الإلكترونية.
  • ومنها الجوازات ثم اختيار استعلام عن إقامة.
  • قم بكتابة رقم الإقامة المراد الاستعلام عن صلاحيتها.
  • ثم النقر علي اختيار عرض.
  • سوف تظهر لك كل البيانات الخاصة بالإقامة المستعلم عنها وصلاحيتها.
  • ويمكنكم تجديدها إلكترونيا، من خلال دفع الرسوم الخاصة بالتجديد من خلا بطاقة الائتمان.
  • واختيار طريقة الحصول علي الإقامة التي تم تجديدها المناسبة لك.
ندي الخطيب

كاتبة ومدونة اكتب فى العديد من المجالات اهوى القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد

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