الاستعلام عن صلاحية الاقامة للمقيم والوافد بالمملكة العربية السعودية رابط ابشر افراد absher.sa

الاستعلام عن صلاحية الاقامة خدمة يبحث عنها المقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية، ويقدم موقع ابشر الافراد مجموعة من الخدمات المتميزة الإلكترونية عن بعد التي تزيد عن مائتي خدمة متنوعة، وقد تم نقل الخدمات من موقع وزارة الداخلية لمنصة أبشر الجديدة حيث يوجد عليه قاعدة بيانات ضخمة ومنظمة، ومتنوعة مثل الجوازات والمرور وإصدار بطاقة هوية وغيرها من الخدمات المتنوعة، ويوجد بوابة أبشر الأعمال للمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.

استعلام عن صلاحية الاقامة

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة والتأكد من سريانها سواء للوافدين أو المقيمين، ويمكن لصاحب العمل إجراء خطوات الاستعلام بنفسه برقم إقامة العامل لديه، وتجديدها أيضا بشرط أن لا يكون متغيب عن المملكة العربية السعودية ويمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر من خلال إتباع الخطوات التالية.