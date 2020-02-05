الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين أو المقيمين في السعودية عبر بوابة أبشر الإلكترونية 1441 هـ

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية حول كيفية الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين والمقيمين إلى المملكة بغرض الإقامة أو العمل، وذلك من أجل امتلاك هوية مقيم من أجل تجنب التعرض للعقوبات التي تفرضها وزارة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات السعودية، حيث يتم الاستعلام من خلال منصة أبشر الإلكترونية، والتى تعمل على تقديم ما يقارب عن 140 خدمة إلكترونية بهدف تسهيل وتوفير الوقت والجهد على المواطنين في المملكة والعمل على تحسين جودة تقديم الخدمات الإلكترونية.

صلاحية الاقامة للوافدين أو المقيمين عبر أبشر

يتزايد الإقبال بالنسبة للكثير من الوافدين في المملكة لرغبتهم في تجديد صلاحية الإقامة من أجل عدم التعرض للغرامة المالية أو الترحيل من المملكة بصورة مباشرة، وذلك وفقاً للوائح وقوانين وزارة الداخلية أعدتها، وقد أطلقت الداخلية في الأونة الاخيرة حملة كبيرة لوطن بلا مخالفات من أجل محاربة كافة المخالفات التي يقوم بها المواطنين أو الوافدين في المملكة.

كيفية الاستعلام عن الاقامة من خلال منصة أبشر الإلكترونية

أن تقوم عزيزي المواطن بزيارة موقع وزارة الداخلية التابعة لأبشر الذهاب إلى الإستعلامات الإلكترونية الإستعلام عن الاقامة كتابة كافة التفاصيل المتعلقة في الاقامة والمطلوبة منك على الواجهة الإلكترونية النقر على إيقونة عرض سوف تظهر لك صفحة تبويب جديدة تحتوى على كافة التفاصيل المتعلقة في الاقامة.

هذا وقد نوهت الداخلية على المواطنين في السعودية على ضرورة الاستعلام بصورة متكررة من أجل تجنب التعرض للعقوبات أو الغرامات المالية والعمل على تجديد الاقامة في موعدها المحدد.