الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1441 معرفة تاريخ انتهاء تأشيرة الإقامة كيفية التجديد والرسوم المطلوبة

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1441 إلكترونيا ومجانا عبر موقع أبشر الجوازات، حيث تسعي المملكة العربية السعودية دائما لتقديم العديد من الخدمات التي تسهل علي المواطنين والمقيمين والوافدين وعلي المكاتب الحكومية في جميع انحاء المملكة، ومن هذه الخدمات خدمة معرفة صلاحية الإقامة إذا كانت سارية أم منتهية كما يتم معرفة كيفية تجديد الإقامة عبر نظام ابشر لوزارة الداخلية السعودية والآن نعرض عليكم جميع المعلومات التي تخص معرفة تاريخ انتهاء الإقامة ورابط موقع ابشر للدخول الآن.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية

يتم الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني من هنا ثم يتم تسجيل الدخول عبر إدخال إسم المستخدم وكلمة السر ثم قم بالخطوات التالية حتي تقوم بـ الاستفسار عن صلاحية الإقامة

قم بالنقر علي “الاستعلامات الإلكترونية”

قم بالضغط علي ” الاستعلام عن صلاحية الإقامة”

قم بادخال الرمز المرئي في الخانة المخصصة له بعدها ستظهر لك حالة الإقامة وتاريخ انتهائها

كيفية تجديد الإقامة

يتم عمل اجراء التحويل من قبل الهيئة المختصة قم بملي البيانات كاملة في الخانات المخصصة لها في استمارة تجديد الإقامة المختومة بختم المؤسسة يتم ادراج صورة من الترخيص أو السجل التجاري، سارية المفعول، وأيضاتقديم أصل الإقامة أو الجواز وكارت عمل لغير المستثمرين إلكترونيا. اختيار كيفية تسديد تجديد رسوم الإقامة

رسوم بعض خدمات الجوازات

إضافة تابع من مواليد السعودية مجاناً مجانا تـأشيرة خروج نهائي مجاناً مجانا تجديد اقامة الطلبة مجاناً مجانا مد تأشيرة الزيارة 100 100 تجديد واصدار جواز سفر سعودي 150 150-300

تجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية (مزارع – راعي) للأفراد 350 600 رخصة الإقامة للعمالة المنزلية (مزارع – راعي) للأفراد 600 600

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تحديث

يجب التأكد من صحة البيانات التي يتم كتابتها حول الإقامة والهوية والجواز من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية،وذلك لضمان إجراء عملية التحقق من صلاحية الإقامة بشكل سليم دون أخطاء وذلك لتجنب الغرامات المالية عند مراجعة بيانات المستعلم.