نظام ابشر السعودي التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، أتاح خدمة الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط عن طريق استخدام رقم الإقامة، حيث يمكن لجميع المغتربين سواء كانوا عرب أو أجانب الاستعلام الإلكتروني وانته بداخل منزلك دون الحاجة للذهاب إلى مقرات وزارة الداخلية حيث توفر الوزارة الرعاية الصحية للمقيمين بالأراضي الحجازية، حيث يمكن لجميع المقيمين الاستفسار عن صلاحية التأمين الطبي من اجل أجراء العملية بكل سهولة عن طريق استخدام رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز الخاص بالمغتربين، من خلال هذا المقال هذا سوف نرفق لكم رابط موقع نظام أبشر الالكتروني.

الاستعلام عن صلاحية التامين الصحي للمقيمين فقط

بإمكان لأي شخص استخدام الخدمة الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية السعودية من اجل الاستعلام عن صلاحية التامين الصحي للمقيمين حيث توفر هذه الخدمة استعراض جميع البيانات الخاصة بالمقيمين والوافدين بشكل سريع دون الحاجة للذهاب الي مكاتب الشرطة المنتشرة بالمملكة العربية السعودية، فمن خلال موقع كلمة دوت اورج أقوم بإرفاق الرابط الالكتروني للاستعلام برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق من خلال الرابط التالي الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط، وكما هو موضح بالصورة التالية يقوم المستعلم بالدخول علي قطاع الجوازات بوزارة الداخلية من ثم الدخول علي رابط الخدمة من ثم اتباع باقي الخطوات الموضحة لكم بالأسفل.

في المرحلة الأخيرة من شرح الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط نقوم بكتابة ” رقم الإقامة والرمز المرئي ” من ثم الضغط علي أيقونة عرض، ولكي تظهر لكم بيانات الخدمة يجب التأكد من صحة المعلومات التي يقوم المستعلم بادخالها بالحقول المطلوبة بالموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

← آخر خبر: