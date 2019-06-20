الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة وزارة الداخلية

خدمة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة التي تتيحها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية لجميع المقيمين والمغتربين لكي يستعلموا علي مدة صلاحية التأشيرة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة علي شبكة الأنترنت، حيث يمكن بكل سهولة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم من خلال أبشر الخدمات الإلكترونية تسجيل الدخول حيث تعتبر تأشيرة خروج وعودة من اهم التأشيرات التي دائما ما يستخرجها المغترب من اجل أن يستطيع أي يخرج من حدود السعودية والعودة أليها مرة اخري خلال فترة زمنية معينة، حيث يمكن معرفة ذلك من خلال خدمة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة التي تتيحها المديرية العامة للجوازات السعودية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الخدمة الإلكترونية لكي يستطيع الجميع الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة بكل سهولة ويسر.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة

من اجل معرفة نتائج بحث خدمة استعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة، يلزم علي المستعلم الدخول علي موقع أبشر الإلكتروني، حيث يمكن الاستعلام للجميع المواطنين والمقيمين بداخل المملكة العربية السعودية عن طريق البحث برقم الإقامة فقط أو رقم الجواز السفر الخاص بالمغترب الذي يقيم بالأراضي الحجازية، فعقب الانتهاء من أدخال البيانات بداخل موقع أبشر وزارة الداخلية السعودية يتمكن المستعلم من الحصول علي كافة المعلومات التي تمكنه من معرفة موعد صلاحية التأشيرة إلكترونيا، علما بان مدة تأشيرة الخروج والعودة تكون ثلاثة أشهر ويمكن تجديدها إلكترونيا من خلال دفع الرسوم المقررة أولا من ثم التوجه إلي اقرب فرع من فروع الجوازات المنتشرة في جميع أرجاء المملكة.

بعد أن ينتهي جميع المستفيدون من تلك الخدمة الإلكترونية التي يطلق عليها خدمة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة كما يمكن لأي مواطن إلغاء التأشيرة خروج وعودة واسترجاع المبلغ إلكترونيا عن طريق زيارة بوابة موقع مقيم، حيث ستقوم المنصة الإلكترونية بإلغاء استخراج التأشيرة بعد أن تقوم بتقديم طلب لبوابة ابشر الإلكترونية بإلغاء استخراج التأشيرة.