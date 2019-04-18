الاستعلام عن طلب التنفيذ برقم الهوية عبر موقع وزارة العدل السعودية

وزارة العدل السعودية البوابة الإلكترونية أتاحت خدمة الاستعلام عن طلب التنفيذ حتي يستطيع جميع المواطنين والمقيمين الاستفسار برقم الهوية الوطنية ورقم الطلب بشكل إلكتروني حيث تأتي خدمة استعلام عن طلب تنفيذ من اجل أن توفر الوقت والجهد علي جميع المتقاضين في التعرف علي حالة الطلبات المقدمة لكتابة العدل والمحاكم المنتشرة بالأراضي الحجازية، حيث يمكن الاستعلام عن طلب التنفيذ باستخدام رقم الهوية الوطنية عبر بوابتها الإلكترونية التابعة للوزارة

وزارة العدل السعودي اطلق تطبيق رسمي تابعة للوزارة يعمل علي جميع الهواتف الذكية من اجل ان يستطيع جميع المستفيدين الاستعلام عن طلب التنفيذ حيث تأتي هذه التقنية الجديدة من اجل التسهيل علي جميع المواطنين والمقيمين، حيث يمكن تنزيل تطبيق وزارة العدل من خلال زيارة الموقع الرسمي والذي سوف نرفق رابطه الالكتروني بأسفل هذه المقالة.

الاستعلام عن طلب التنفيذ برقم الهوية

بإمكان أي مستفيد تعبئة البيانات المطلوبة من اجل الاستعلام عن طلب التنفيذ حيث سنقوم بتوضيح طريقة الاستعلام حتي نسهل الأمر علي الجميع، حيث يلزم علي المستعلم الدخول علي خدمة التقديم على طلب التنفيذ الالكتروني عبر بوابة وزارة العدل السعودي، من ثم يقوم المستعلم بإدخال رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية واختيار نوع الخدمة إذا ما كان المستعلم فرد أو مؤسسة أو شركة، بعدها سيضغط المستعلم علي أيقونة بحث، كما موضح لحضراتكم بالصورة السفلية لكي تظهر لكم البيانات المتعلقة بطلب التنفيذ بكافة المحاكم التابعة للوزارة بجميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية.

بذلك قد نكون أوضحنا لمتابعي موقع كلمة دوت أورج كيفية الاستعلام عن طلب التنفيذ عن طريق استخدام رقم الهوية أو برقم الطلب حتي يستطيع جميع الأفراد وأصحاب المؤسسات بالأراضي الحجازية الاستفادة من خدمة الاستعلام برقم الهوية عن حالة طلبات التنفيذ بشكل إلكتروني.

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