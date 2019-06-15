الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء الالكتروني

تفاصيل خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يمكن معرفتها إلكترونيا عن طريق زيارة موقع الشركة السعودية للكهرباء الإلكتروني، حيث يمكن لجميع المشتركين البحث عن هذه الخدمة إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلي فروع الشركة المنتشرة في أرجاء محافظات المملكة العربية السعودية، حيث يمكن الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية عن طريق الدخول علي شبكة الأنترنت من ثم الدخول علي الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية وذلك من اجل معرفة قيمة فاتورة الكهرباء من رقم العداد أو رقم الحساب من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الخدمة لكي يستطيع جميع المشتركين دفع وسداد الفواتير إلكترونيا فرجاء من زورانا الكرام متابعة قراءة السطور القادمة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد

شركة الكهرباء السعودية الاستعلام عن الفواتير توفرها منذ زمن قريب حتي يتمكن الجميع المشتركين من معرفة قيمة الاستهلاك الشهرية بداخل المنازل والشركات والمصانع والمحلات والمكاتب وغيرها، فمن خلال خدمة استعلام فاتورة الكهرباء يمكن حساب قيمة الاستهلاك ودفع فواتير الكهرباء الجديدة والقديمة وكذلك يمكن تقسيط الفواتير علي دفعات شهرية.

الشركة السعودية للكهرباء أطلقت خدمة الفاتورة الثابتة لكي يتمكن جميع المواطنين المستفيدين من الحصول علي الطاقة المناسبة والثابتة شهريا، من خلال خدمة كروت الدفع المسبق للعدادات الكهرباء الجديدة والتي توفر الكثير من الاستهلاكات الغير ضرورية علي صاحب الشركة والمنزل، حيث يمكن معرفة فاتورة الكهرباء عن طريق الرابط الإلكتروني التالي موقع شركة الكهرباء السعودية فواتير.

وختاما من اجل الاستعلام عن فواتير الكهرباء يجب علي المستعلم بان يقوم بإدخال رقم الحساب والرمز المرئي من اجل معرفة قيمة الفواتير الجديدة كما يمكن احتساب قيمة الاستهلاك من خلال خدمة حاسبة الاستهلاك التقديرية للكهرباء وذلك من اجل حسب عدد الأيام طوال الشهر.