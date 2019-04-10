السعودية للكهرباء | رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أبريل 2019 برقم الحساب وطرق السداد

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، وذلك من خلال موقع شركة الكهرباء السعودية التي أتاحت الاستعلام بطريقة إلكترونية ووضعت عدة طرق للسداد تيسيراً على المواطن، كما وفرت السعودية للكهرباء خدمات عديدة منها خدمة الفاتورة الثابتة، خدمة كيف تقرأ فاتورتك لكي يتمكن المواطن من التأكد من صحة المعلومات والمبالغ الموجودة في الفاتورة الخاصة به، ليس هذا كل شيء بل يمكنك أيضاً حساب مقدار الاستهلاك وقيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بنفسك من خلال خدمة حاسبتي، كما يوفر موقع الشركة السعودية للكهرباء طرق السداد المختلفة والاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أبريل 2019 برقم الحساب

من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب لشهر أبريل 2019 يمكنك التعرف على قيمة الفاتورة والإستهلاك بخطوات بسيطة في بضع ثوان:-

أولاً الدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء.

اختار خدمة الفواتير.

ومنها استعراض الفواتير.

أدخل رقم الحساب الخاص بك ثم اضغط على كلمة عرض الفاتورة، سوف تظهر لك الفاتورة بالتفصيل.

طرق سداد فاتورة الكهرباء

تسعى السعودية لتوفير أقصى سبل الراحة للمواطن من حيث تسديد فواتير الكهرباء لذلك أتاحت أكثر وسيلة إلكترونية للسداد:-

الهاتف المصرفي.

الصراف الآلي.

الانترنت من خلال الموقع الخاص بالبنك الذي تتعامل معه.

تفويض البنك.

الشيكات.

نقاط البيع المتوفرة في مكاتب خدمة المشتركين.

إذا كان لديك أي استفسار أو شكاوى أو التبليغ الأعطال يمكنك الاتصال على خدمة العملاء 933.

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