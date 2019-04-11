الشركة السعودية للكهرباء| الإستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أبريل 2019 وطرق السداد

يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم حساب المواطن، ويتم ذلك من خلال الموقع الالكتروني لشركة الكهرباء السعودية والتي وفرت خدمة الاستعلام الإلكتروني للمواطنين وجميع المقيمين أو الوافدين للمملكة العربية السعودية، ليس هذا فقط بل ويقدم أيضاً الموقع الالكتروني لشركة الكهرباء السعودية عدة خدمات أخرى مثل طريقة حساب مقدار الاستهلاك الشهري، وكيفية قراءة الفاتورة، وتفعٌيل الحساب وغيرها العديد من الخدمات المتنوعة والتى يمكنك الإطلاع عليها من خلال الدليل الإرشادي للتسجيل، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أبريل برقم الحساب:

يُمكن للمواطن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب الخاص به، عن طريق عدة خطوات بسيطة وهي كالتالي:

1- أولا، يتم الدخول على الموقع الالكتروني للاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية من هنا.

2- اختيار خدمة الفواتير.

3- ومنها اختيار استعراض الفواتير.

4- قم بإدخال رقم الحساب الخاص بك.

5- اضغط علي عرض الفاتورة، وسوف تظهر جميع بيانات الفاتورة وقيمة الاستهلاك الشهري.

طرق سداد فاتورة الكهرباء:

يُمكنك سداد فاتورة الكهرباء من خلال طرق عديدة وهي كالتالي:

1- من خلال الانترنت والتعامل مع البنك لسداد قيمة الفاتورة.

2- الشيكات.

3- الصراف الآلي.

4- الهاتف المصرفي.

5- من خلال مكاتب خدمة المشتركين.

وفى حالة وجود أي استفسارات أو وجود أعطال في الاستعلام أو السداد يمكنك الاتصال برقم خدمة العملاء 933 وسوف يتم الرد بأسرع ما يمكن.

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