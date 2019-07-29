الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب عبر الشركة السعودية للكهرباء فواتيري

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو برقم العداد أو برقم اللوحة التي تتيح الشركة السعودية للكهرباء فواتيري لمعرفة قيمه فاتورة الكهرباء إلكترونيا وحساب قيمة الاستهلاك، وذلك من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء الإلكتروني فواتيري توفيرا علي المواطنين عناء التوجه إلى فروع الشركة، كما يتيح موقع الشركة الإلكتروني الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية بالإضافة إلى خدمة حساب فاتورة الكهرباء من خلال الحاسبة التقديرية والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخري التي تقدمها الشركة والتي سنتطرق إلى شرحها من خلال هذا المقال.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

تقدم الشركة السعودية للكهرباء استعلام عن فاتورة الكهرباء لسعيها لتوفير سبل الراحة للمواطنين، لقيامها بتمكينهم من معرفة استهلاكهم الشهري من الكهرباء وقيمة الفاتورة وأيضا سداد قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونيا، للمنازل والمحلات التجارية والمصانع والشركات وغيرها.

لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بكم يمكنكم زيارة موقع الشركة السعودية للكهرباء فواتيري الإلكتروني، وكتابة رقم الحساب والرمز المرئي بشكل صحيح كما هو موضح في الصورة، والضغط علي كلمة عرض ليتم عرض قيمة الفاتورة الحالية للمنشئة التابعة لك.

كيفية حساب قيمة الاستهلاك الكهرباء

حساب قيمة الاستهلاك الكهرباء هي عملية بسيطة، إذا كان عدد الأيام الفعلية لاستهلاكك للكهرباء 27 يوما وكمية استهلاكك للكهرباء 7000 ك.و.س فستكون قيمة الاستهلاك 1452 ريال سعودي، وكلما زاد عدد الأيام الفعلية لاستهلاكك للكهرباء وارتفاع كمية الاستهلاك زادت قيمة فاتورة الكهرباء.

كما هو موضح في الصور في الأعلى كيفية حساب قيمة فاتورة الكهرباء حسب عدد الأيام والشريحة وقراءة عداد الكهرباء السابقة والحالية، ويمكنكم زيارة موقع الشرحة الرسمي علي شبكة الأنترنت شهريا من اجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب.