الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء الخدمات الإلكترونية

يوفر موقع الشركة السعودية للكهرباء الكثير من الخدمات، من بينها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، التي تتيح للمشتركين معرفة فاتورة الكهرباء الخاصة به، والإطلاع على كافة التفاصيل، ويمكن الاستفادة من خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء بعد الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية عبر موقع شركة الكهرباء السعودية، والاستفادة بعدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها.

الشركة السعودية للكهرباء

بجانب خدمة استعلام فاتورة الكهرباء، توفر الشركة السعودية للكهرباء حزمة كبيرة من الخدمات للمشتركين على موقعها الرسمي، بينها خدمة الفاتورة الثابتة، أو تغيير الجهد الكهربي، العزل الحراري، كما تمكن المشتركين في حال وجود أي شكاوى أو أعطال خاصة بالكهرباء أو الخدمات الإلكترونية الخاصة، من التواصل مع شركة الكهرباء والعمل على حل أي أعطال قد تواجه المشتركين.

الفاتورة الثابتة

ودعت الشركة كافة المشتركين في الخدمة إلى ضرورة التسجيل في الفاتورة الثابتة، وأكدت أن هذه الخدمة تتيح للمشتركين في الكهرباء تخصيص مبلغ مالي شهرياً، وذلك بناءً على استهلاك الكهرباء من جانب المشترك خلال السنة الماضية، أو السنة التي تسبق الاشتراك في الخدمة، ومن أبرز مميزات الفاتورة الثابتة، أن الخدمة يتم تجديدها بشكل تلقائي، في حال إن لم يقم المشترك في الخدمة بإلغاء اشتراكه بها.

استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

هذا ويمكن استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب من خلال موقع الشركة الرسمي، ودعت الشركة كافة المشتركين في حال وجود خلل في الفاتورة أو وجود اعتراض على قيمة فاتورة الكهرباء، إلى التواصل مع الشركة من خلال قنوات التواصل المعروفة، سواء من خلال الحساب الرسمي للشركة على تويتر، أو من خلال مركز الاتصال الموحد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يمكن معرفة فاتورة الكهرباء كما سبق وتم الإشارة، من خلال الخدمات الإلكترونية على موقع الشركة السعودية للكهرباء، على رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، فقط قم بكتابة رقم الحساب الخاص بك، ومن ثم الضغط على أيقونة عرض الفاتورة أو الفاتورة الثابتة في حال إن كنت مسجل بها، ويمكن سداد فاتورة الكهرباء بأكثر من وسيلة متاحة، مثل الهاتف المصرفي، أو ماكينات الصراف الآلي، والكثير من طرق تسديد فاتورة الكهرباء.