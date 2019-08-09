الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية برقم الحساب أو الهوية عبر الموقع الرسمي

فاتورة الكهرباء في السعودية شركة الكهرباء السعودية 2019، أصبح الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أو المياه، أو تقديم شكوى ما لشركة من الشركات الحكومية والخاصة، أو التسجيل في خدمة حكومية أو التقدم لوظيفة، كل هذا يتم فعله بمنتهى السهولة وبدون الخروج من البيت على الإطلاق، يتم من خلال المواقع الإلكترونية التي انتشرت بالمملكة العربية السعودية، وهو ما يسهل على المواطن الوقت والمجهود.

فاتورة الكهرباء في السعودية

تم إلغاء فواتير الكهرباء الورقية، وأصبح الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية الكترونياً برمز التحقق ورقم الحساب، وكذلك طباعة الفاتورة بمنتهى السهولة، ويمكن للمشترك حساب قيمة الفاتورة وخاصة بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة إليها، وقد كان الأمر الملكي الصادر قبل يناير لعام 2019م قد نص على توحيد موعد صرف الرواتب، وصدور الفواتير الخاصة بالخدمات بعد صرف الرواتب، نرى أن الشركة السعودية للكهرباء بالمملكة قد وضعت أسعار جديدة للكهرباء، نظراً للبدء في برنامج التحول الوطني 2020م، وتطبيق الإستراتيجية الجديدة في البحث عن موارد الطاقة غير معتمدة على البترول مما يدر الدخل على المملكة، وبالتالي يتم تغير أسعار الطاقة بطريقة تدريجية، ولكن في نفس الوقت بدأت المملكة في العمل على برنامج حساب مواطن الذي يزيل من الأعباء عن كاهل المواطن السعودي الفقير، فيتم صرف إعانة لمن يستحق، على أن يراجع المبلغ المصروف كل 3 شهور ليصل بالفعل لمن يستحق.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

تسهيلاً على المواطن تم تدشين خدمة حسابي، التي تحدد المستفيد الحقيقي من الخدمة المقدمة، وذلك بمجرد إرسال رسالة لرقم 500120 للتعرف على قيمة الفاتورة فور صدورها، والتواصل الفعلي مع المستفيد وطلب القيمة المالية منه، ويمكن سداد 50% فقط من قيمة الفاتورة ويتم سداد ما تبقى في الشهر التالي، وبهذا لا يتم فصل الكهرباء عن مشتركي القطاع السكني المختصين بهذا القانون، وهو الأمر الصادر عن شركة الكهرباء السعودية على تويتر، كما يمكنك الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية.

برقم الهوية عبر شركة المياه الوطنية.

كيفية الدخول على الموقع

أولا يقوم المستعلم بتسجيل الدخول على رابط موقع الشركة السعودية للكهرباء

ثانيا كتابة رقم الحساب الخاص بالمستعلم

ثالثا كتابة الرمز المرئي في المكان المخصص له

رابعا الضغط على كلمة عرض و ستظهر قيمة الفاتورة المراد البحث عنها

يمكن دفع فاتورة ثابتة طوال العام من خلال الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة، وهذا الأمر يتم عن طريق تطبيق الكهرباء، بحيث يطلب المشترك خدمات الفواتير إلكترونياً، ثم خدمة الفاتورة الثابتة وكتابة رقم الحساب، ليظهر متوسط الاستهلاك الشهري للعام الفائت، وعلى المشترك الموافقة على الشروط والأحكام ثم الاشتراك، ليستلم رسالة على الجوال تفيد بالاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة، ويمكن الإستعلام عنها بالدخول على الرابط الخاص بموقع شركة الكهرباء السعودي الرسمي.