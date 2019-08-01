الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم الحساب عبر بوابة حياك لفواتير الماء وزارة البيئة والمياه والزراعة

الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم الحساب أو برقم الهوية أو برقم العداد هو من الأمور الهامة التي توفرها بوابة حياك لفواتير الماء وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث قامت بوابة حياك للخدمات الإلكترونية بتدشين وتطوير العديد من الخدمات الإلكترونية التي من شأنها أن تسهل علي المواطن السعودي العديد من الإجراءات المعقدة، فقد أتاحت عبر بوابة فواتير المياه الإلكترونية خدمة استعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية، بالإضافة إلى معرفة رقم حساب فاتورة المياه من رقم العداد وإمكانية سداد فاتورة المياه وغيرها من الخدمات الإلكترونية المختلفة.

خدمة فاتورة المياه الإلكترونية لا تقتصر علي منطقة بعينها ولاكن تشمل جميع المناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكنكم تسجيل الدخول لبوابة حياك ومعرفة كافة التفاصيل التي تريدونها عن حساب فاتورة الماء الجديدة السعودية، بصفة شهريه وبشكل إلكتروني فضلا عن فاتورة المياه الورقية القديمة.

الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم الحساب

لقد اتخذت وزارة البيئة والمياه والزراعة قرارا مهما وهو استبدال فاتورة المياه الورقية باخري إلكترونية، ويتم الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب أو برقم العداد أو برقم الهوية من خلال بوابة حياك لفواتير الماء، بالإضافة إلى إمكانية دفع فاتورة المياه بالعديد من الطرق المتاحة ومنها عن طريق موقع بوابة حياك للخدمات الإلكترونية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال بطاقة الائتمان.

بوابة حياك لفواتير الماء تسجيل الدخول

يمكنكم الدخول علي رابط بوابة حياك لفواتير الماء تسجيل الدخول ، وبعد ذلك تقمن باختيار المنطقة التابع لها والتي تريد الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم الحساب أو برقم الهوية أو برقم العداد، وتسجيل الدخول وعرض كافة التفاصيل التي تريد معرفتها عن فواتير المياه القديمة والحالية.

عند تسجيل الدخول برقم الحساب بوابة حياك للخدمات الإلكترونية، حين إذا يمكنك الاستفادة من الكثير من الخدمات الإلكترونية التي توفرها البوابة لجميع المواطنين السعوديين في جميع المناطق السعودية، وفيما يلي سنقدم لكم بعض هذه الخدمات

عرض أخر فاتورة.

معرفة المعلومات الأساسية للحساب.

الاستعلام عن تفاصيل السداد.

عرض تقرير عن استهلاكك الإجمالي للمياه.

التفاصيل المالية لحسابك.

دفع فاتورة المياه

دفع فاتورة المياه من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة حياك لفواتير الماء، والتي تمكن المواطنين من دفع فواتير المياه بكل سهولة ويسر من خلال، الموقع الإلكتروني للبوابة علي شبكة الإنترنت وذلك من خلال تسجيل الدخول للموقع وكتابة رقم بطاقة الأتمان الخاصة بك أو من خلال الصراف الألي التابع للبنك الذي تتعامل معه.