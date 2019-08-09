الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية برقم الهوية عبر شركة المياه الوطنية

فاتورة المياه في السعودية من خلال رابط الشركة الوطنية للمياه في السعودية يتم الاستعلام عن فاتورة المياه، وذلك الكترونياً تيسيرا على المواطنين السعوديين، حيث يستطيع أي شخص في المملكة وعن طريق رقم الحساب الخاص بالمواطن يمكنه الدخول على رابط الشركة الوطنية للمياة وبدون الحاجة إلى الخروج من البيت وضياع الوقت والمجهود، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

فاتورة المياه في السعودية

الدخول على الرابط الالكتروني للشركة الوطنية للمياه، وطلب الاستعلام عن الفاتورة بالدخول على رابط الاستهلاك الشهري للمياه.

يتم كتابة بعض البيانات كما هو موضح على الموقع، تاريخ الميلاد ورقم الهوية والتليفون، وتحديد صك الملكية وإختيار مزود الخدمة.

ستظهر الفاتورة على الفور أمام المستخدم.

الاستعلام بالطريقة الثانية

تسجيل الدخول على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابة حياك الإلكترونية.

الاشتراك في خدمة مرسال برقم الحساب ورقم الجوال، وسوف يتم تفعيل الحساب من خلال الاتصالات السعودية.

ثم الضغط على الاستعلام عن أخر فاتورة وذلك بإرسال رقم الحساب المكون من 12 رقم، وبالفعل يتم إرسال قيمة أخر فاتورة بالتفصيل.

ويمكن عرض كافة الفواتير سواء القديمة أو الجديدة، ويوضح قيمة الاستهلاك الشهري، ويمكن مقارنة الفواتير لمعرفة معدل الاستهلاك الشهري.

يتم دفع قيمة الفاتورة المطلوبة ثم تقديم الشكوى – إن وجدت- بالفرع التابع له المستخدم أو عن طريق الدخول على خدمة العملاء بالشركة، ثم يتم فحص الشكوى والرد عليها بالرفض أو الموافقة.

يتمكن المستخدم من حساب قيمة الاستهلاك بالتعريفة الجديدة، وذلك بإدخال رقم الاستهلاك الصحيح بالمتر المكعب ثم الضغط على enter.

دفع فاتورة المياه الكترونياً

وضعت الشركة على كاهلها التحديث المستمر بالبيانات لتكون الخدمات المقدمة للمواطن أكثر سهولة وتيسيراً، فيمكن التعرف على طرق تقسيط فواتير المياه، ومعرفة الأخطاء التي يقع فيها وكيفية خلها والابتعاد عنها، ومعرفة عدد الوحدات ورقم العداد.

الدخول على صفحة الحساب البنكي واختيار كلمة فواتيركم والضغط، ثم الضغط على دفع فاتورة جديدة.

اختيار كلمة فاتورة المياه، ثم الضغط على تسديد الفاتورة.

كتابة رقم الحساب في المربع الخاص، ويمكن الضغط على كلمة استفسار لمعرفة قيمة كافة الفواتير المراد دفعها.

أخيراً الضغط على كلمة دفع.