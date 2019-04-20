الاستعلام عن فاتورة stc برقم الهوية، توفره وزارة الاتصالات السعودية عبر الموقع الإلكتروني لخدمة الاتصالات stc، حيث تمكن الاستعلام عن الفواتير الإلكترونية مما يسهل مزايا عدة أمام المقيمين والمواطنين، عبر خدمة “خدماتي” التي يوفرها الموقع الرسمي لشركة الاتصالات، بجانب العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بقائمة الأسعار والباقات وخدمة الانترنت، وإتاحة فرصة التحويل من الفواتير الورقية إلى الإلكترونية، هذه الخدمة التي تعمل على تسهيل وتوفير الوقت أمام السعوديين والمقيمين لذلك تشهد محركات البحث الاستعلام عن فاتورة stc برقم الهوية، بشكل كبير وثري.

الاستعلام عن فاتورة stc برقم الهوية

لمشاهدة كيفية الاستعلام عن الفاتورة، كما توضحها شركة الاتصالات عبر موقعها الإلكتروني في الفيديو التالي:

للتسجيل لأول مرة للاستفادة من خدمة الاستعلام عن فاتورة الإلكترونية، من هنا

للاستعلام عن الفاتورة برقم الهوية، يمكن زيارة الموقع التالي: اضغط هنا

خدمة الفاتورة الإلكترونية عبر شركة الاتصالات stc

توفر الفاتورة الإلكترونية العديد من المزايا، بينها:

بلا ورق، حيث أنها بديل صديق للبيئة مع فوائد ومزايا إضافية مناسبة لك ، يحفظ حساب MySTC الخاص بك الفواتير حتى ستة أشهر؛ قم فقط بحفظ نسخة PDF من الفاتورة واطبعها في أي وقت . حل أسرع ، سرعة الوصول إلى فواتيرك من خلال جهاز الكمبيوتر أو هاتفك الذكي عبر حساب MySTC الخاص بك على بوابة STC أو التطبيق . خيارات متعددة ، سدّد فواتيرك عبر الإنترنت بواسطة البطاقات الائتمانية. تكاليف أقل ، تحليل المخطّطات والرسوم البيانية؛ ومن الأمثلة على ذلك، أهم الأرقام الصادرة والحد من المدفوعات . العطاء ، هي بديل صديق للبيئة مع فوائد ومزايا إضافية . الأمان ، حل ممتاز لخصوصيتك؛ تكون تفاصيل الفواتير حصرية لك وحدك.

وتعتبر شركة stc، هي شركة الاتصالات السعودية، والمعروفة اختصاراً بأسم إس تي سي، هي المشغل الأول لخدمات الاتصالات في السعودية، موفرة كافة الخدمات المتعلقة بخدمات الانترنت والتواصل عبر الهاتف بأقل قائمة أسعار أمام المقيمين والسعوديين في المملكة العربية السعودية، وتتيح كافة المعلومات عبر الموقع الإلكتروني.

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