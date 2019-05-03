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الاستعلام عن قرض الضمان الاجتماعي من بنك التسليف

كتب سارة شلبي آخر تحديث

يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من الخدمات التمويلية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية ،وتتنوع تلك الخدمات التمويلية المتماثلة في هيئة قروض مثل قرض الزواج ، القرض العقاري ، قرض الأسرة ، قرض كنف وغيرهم ، وللحصول علي أي من قروض البنك يجب أن تتوافر لديك الشروط المطلوبة حسب نوع القرض ، سنرفق روابط أدناه للتعرف علي شروط كل قرض وكيفية الاستعلام عنهم .

الاستعلام عن قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية

للتقديم علي قرض الضمان الاجتماعي عليك أولاَ التعرف علي الشروط الحصول علي قرض الضمان الاجتماعي ، إما إذا رغبت في الاستعلام عن القرض قم بزيارة موقع بنك التنمية الاجتماعية للتمكن من الاستعلام عن كافة بياناتك أو قم بزيارة بنك التنمية الاجتماعية لتنتقل فوراَ إلي الموقع .

يمكنك أيضاَ التعرف علي شروط كل من : قرض الأسرة ، قرض الزواج ، قرض كنف ، قرض أهل، القرض العقاري ، ثم قم بالتحقق بأهليتك للشروط المطلوبة قبل التقديم علي القرض .

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عن الكاتب

سارة شلبي

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