الاستعلام عن قضية برقم الهوية عبر موقع وزارة العدل بالمملكة السعودية moj.gov.sa

الاستعلام عن بيانات القضية برقم الهوية الشخصية أمر يهم قطاع من السعوديين، وتتيحه وزارة العدل السعودية عبر خدمة إلكترونية عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العدل عن طريق ذلك الرقم المتوفر لدى الأشخاص “رقم البطاقة الشخصية”، ولذلك تتيح محركات البحث “جوجل وغيرها” كافة المعلومات حول طريق الاستعلام عن قضية ما سواء جنائية أو تجارية أو مدنية عن طريق رقم الهوية، لتصبح خدمة إضافية ضمن المواقع للوزارات المختلفة التي تتيحها تسهيلا للمواطنين وتوفيرا لوقتهم.

الاستعلام عن قضية برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن قضية برقم الهوية عن طريق الموقع الإلكتروني، هنا

طريقة الاستعلام عن قضية برقم الهوية

من خلال التواصل على الصفحة الرئيسية اضغط على الخدمات الالكترونية ثم اضغط التحقق من صحة تعريف موظف، وعلى الصفحة التالية قم بالآتي:

أدخل رقم القصية أو المعاملة أدخل هوية أحد الأطراف أدخل كود الصورة ثم بحث فتظهر تلقائيا كافة البيانات الخاصة بالقضية لمشاهدة كيفية الاستعلام، شاهد الفيديو التالي:

موقع وزارة العدل بالمملكة السعودية

وزارة العدل السعودية، هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية، ويتولى الوزارة حاليا الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بجانب مجموعة من المتخصصين في القانون والمعروفين بالسعودية؟

أنشئت المملكة العربية السعودية، وزارة العدل يد الملك عبد العزيز، كما تم إنشاء العديد من المحاكم التي تقضي وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في كافة الاختصاصات، وهم: “المدنية، والجنائية، والتجارية، والأحوال الشخصية”، فضلا عن إتاحة كافة الضمانات القضائية بكافة درجاتها، وروعي توزيع المحاكم في أنحاء المملكة.

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وأسس الملك عبدالعزيز، الطوبة الأولى في تأسيس القضاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فبعد توحيد المملكة تم تأسيس رئاسة قضاة واحدة في المنطقة الغربية بمكة المكرمة؛ لتشرف على قضاء محاكم الحجاز وما يتبعه، وأما ملحقاتها فيقضي فيها قضاة منفردون في أمهات المدن، في كل مدينة قاض ينظر في جميع القضايا وعموم الأحداث التي تقع في مدينته وما حولها من القرى.

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