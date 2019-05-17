الاستعلام عن مخالفات المرور بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية ومعرفة المخالفات المرورية الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات

الاستعلام عن مخالفات المرور وخدمات الجوازات يتم من خلال منصة أبشر الشاملة للخدمات الإلكترونية عبر رابط بوابة أبشر خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية، حيث يعتبر الاستعلام عن مخالفات المرور من أهم تلك الخدمات خاصة لسائقي ومالكي المركبات، ويمكن الاستعلام عن مُخالفات المرور برقم الهوية للمواطنين، أما بخصوص المقيمين والوافدين فيتم الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الإقامة للوافدين، وبخصوص مالكي وقائدي المركبات يمكنهم أيضا الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات، ومن خلال هذا التقرير الخاص بمعرفة مخالفات المرور وقيمتها، سنتعرف على طريقة التعامل من خلال موقع ومنصة أبشر الإلكترونية عن هذه الخدمة، كما يمكن من خلال موقع أبشر الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي وكيفية استرداد مبالغ المدفوعات الحكومية.

ولكي يمكنكم استخدام موقع أبشر لابد وأن يكون لكم حساب مستخدم على موقع أبشر للخدمات الإلكترونية، ويمكنكم إنشاء حساب جديد برقم الهوية على موقع أبشر للخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية من خلال رابط مستخدم جديد، وهذا لمن ليس لدية حساب على بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية، فقط اضغط على الصورة التالية حتى تتمكن من إنشاء حساب مستخدم جديد.

بوابة أبشر مستخدم جديد

بالضغط على الصورة التالية يمكنكم إنشاء حساب مستخدم جديد بعد ملاء البيانات الصحيحة والدقيقة والخاصة بيانات المستخدم كما في الصورة وذلك باتباع التالي:

إدخال رقم الهوية والتأكد من صحته

إدخال رقم الهاتف الجوال لاستقبال رسائل أبشر على هاتفك

إدخال أسم المستخدم باللغة الإنجليزية

إدخال كلمة المرور التي تختارها ثم تأكيد كلمة المرور

يجب أن تحتوي كلمة المرور على الأقل 8 خانات.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك ثم تأكيده

إدخال الرمز المرئي

الضغط على كلمة التالي لاستكمال التسجيل

الاستعلام عن مُخالفات المرور برقم الهوية للمواطن أو رقم الإقامة للوافدين

تمكن هذه الخدمة للمواطن و المقيم من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه وذلك باتباع التالي:

الدخول على رابط “ موقع بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية “الاستعلام عن مخالفات المرور“

إدخال رقم الهوية للمواطن السعودي

إدخال رقم الهوية للمواطن السعودي إدخال رقم الإقامة لللمقيم غير السعودي، والذي يمكنه أيضا عبر موقع أبشر الاستعلام عن تمديد تأشيرة الزيارات العائلية

إدخال الرمز المرئي الذي يظهر لك

الضغط على كلمة عرض.

تعبئة البيانات المطلوبة للمركبة التي تريد الاستعلام عن مُخالفات المرور الخاصة بها.

سوف تظهر لك جميع المخالفات المرورية بمكان الخالفة وتاريخها، وكافة التفاصيل الخاصة بالمخالفة مثل نوع المخالفة والمبالغ المطلوب سدادها نظير تلك المخالفات المرورية.

وتجدر الإشارة أن العديد من الخدمات الإلكترونية تُقدم من خلال بوابة أبشر أعمال موقع وزارة الداخلية السعودية عند تسجيل الدخول لبوابة أبشر سنستعرضها جميعها معكم لاحقاً من خلال هذا التقرير، فداوم عزيزي القارئ على زيارة التقرير لتجد دائما كل جديد.

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