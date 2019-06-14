الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع أبشر الإلكتروني للمواطن والمقيم

يوفر موقع أبشر الإلكتروني العديد من الخدمات الإلكترونية، من بينها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور، وهي واحدة ضمن مجموعة وحزمة كبيرة التي يوفرها نظام أبشر وزارة الداخلية لكافة المستفيدين من الخدمة، سواء كان مواطن أو مقيم، بالإضافة لخدمة أبشر المرور المخالفات المرورية، أطلقت وزارة الداخلية مؤخراً خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية في بعض المناطق المختلفة في المملكة، حتى يمكن لقائدي المركبات الاعتراض على المخالفات بشكل إلكتروني دون مراجعة إدارات المرور المختلفة.

أبشر المرور

بجانب خدمة أبشر المرور المخالفات، يوفر نظام ابشر العديد من الخدمات التي تهم قائدي المركبات في المملكة، أبرزها تجديد رخصة القيادة، الاستعلام عن وثيقة تأمين على مركبة، التفويض على المركبات المملوكة، حجز موعد المرور، تفويض قيادة، وغيرها من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها بشكل إلكتروني دون مراجعة الإدارة العامة للمرور أو أي من مقراتها المتواجدة في المملكة، وحتى يتمكن المواطن أو المقيم من الاستفادة من هذه الخدمات، يجب عليه التسجيل في نظام أبشر.

التسجيل في أبشر

سواء كنت مواطن أو مقيم في المملكة للعمل أو الدراسية، تنصح وزارة الداخلية دائماً من أجل الاستفادة من خدمات أبشر، أن يقوم المستفيد بإنشاء حساب على بوابة وزارة الداخلية، ويمكن للمواطن أو المقيم على حد سواء، التوجه إلى رابط التسجيل في أبشر، وكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، من أجل الاستفادة بالخدمات المقدمة على بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية، التي من بينها خدمة استعلام مخالفات المرور، وخدمات الجوازات السعودية، وخدمات الأحوال المدنية .

الاستعلام عن المخالفات المرورية

على الجانب الآخر تسهل وزارة الداخلية في المملكة التسهيل على المقيم أو المواطن من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية، ويمكن من خلال هذه الخدمة أن تبين كافة المخالفات المرورية المسجلة على الشخص، والإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بها، دون مراجعة الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى الكثير من الخدمات التي يتم تقدميها من خلال منصة أبشر وزارة الداخلية.

الاستعلام عن مخالفات المرور

بخطوات بسيطة توجه فقط كل ما عليك هو التوجه إلى بوابة وزارة الداخلية، ومن تبويب الخدمات الإلكترونية قم باختيار الخدمة المطلوبة، أو التوجه مباشرةً إلى رابط الاستعلام عن مخالفات المرور، ومن ثم كتابة رقم الهوية، في حال إن كنت من المواطنين، أو رقم الإقامة في حال إن كنت من المقيمين أو الوافدين في المملكة، وكلمة المرور الخاصة بك، وأخيراً رمز التحقق، ومن ثم ستظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية المسجلة عليك، أو على أي من أفراد أسرتك.