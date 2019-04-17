الاستعلام عن مستحقات تأمينية – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وضعت بعض من الشروط لكي يستطيع جميع المواطنين التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من اجل الاستعلام عن مستحقات تأمينية وخدمة استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية وغيرها من الخدمات الإلكترونية حيث توفر المؤسسة خدمة الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية، علما بانه يلزم علي كل شخص أدخال رقم الهوية الوطنية حتي يستطيع التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية والسجل المدني.

شروط التسجيل في التأمينات الاجتماعية

تعتبر شروط الاشتراك في التأمينات الاجتماعية من اهم الأشياء التي يجب علي كل شخص الالتزام بتلك الضوابط والمعايير وذلك لكي يستطيع بكل سهولة القبول بقاعدة بيانات المستفيدين من برنامج رواتب التأمينات الاجتماعية حيث يقوم المواطن بإرسال الطلب إلي الجهة المتخصصة التابعة للمؤسسة بعدها ستقوم بالرد علي المتقدم في مدة اقصها شهر من وقت التقديم وذلك من اجل التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، والآن نعرض عليكم شروط تسجيل بالتأمينات الاجتماعية.

يشترط عدم حصول المشترك علي معاش أو مكافأة عن تلك المدة.

يشترك سن المشترك أن لا يتخطى عمر 59 عاماً.

يشترك ألا يكون المشترك قد استحق المعاش.

يشترط إلا تكون فترة المدة المطلوبة هي اقل من 12 شهراً.

يشترط إلا تكون مدد الاشتراك المضمونة مكملة حتي يستطيع المستفيد الحصول علي مبلغ المعاش قبل بلوغ سن الستين عاماً.

الاستعلام عن مستحقات تأمينية

يمكن لأي شخص يعمل بالقطاع الحكومي أو الخاص بان يستخرج برنت التأمينات الاجتماعية بشكل إلكتروني بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التي سوف أقوم بشرحها لحضراتكم عبر موقع كلمة دوت أورج، علما بان المؤسسة تحرص علي الحافظ علي خصوصية المعلومات التي تقوم بكتابتها عبر بوابتها الإلكترونية من اجل أن توفر المزيد من الوقت والجهد علي العاملون والموظفون بالقطاعات الحكومية والخاصة من اجل معرفة مستحقاتهم المالية الخاصة بالتامين، وذلك عن طريق الدخول علي رابط بوابة التأمينات الاجتماعية السعودية، من اجل الاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية المتنوعة ومنها الاستعلام عن المستحقات التأمينية.

طريقة الاستعلام عن مستحقات تأمينية

قم بالدخول علي الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية.

قم بعد ذلك بالتوجه إلي قسم الخدمات الإلكترونية.

من ثم اختيار قسم التأمينات أون لاين.

بعدها قم باختيار خدمة الاستعلام عن مستحقات تأمينية .

. قم بلمء البيانات المطلوبة منك بالحقول الفارغة.

ثم اضغط علي أيقونة استعلام.

أوضحت لكم طريقة الاستعلام عن مستحقات تأمينية، حيث يلزم علي المستفيد بالولوج علي رابط موقع التأمينات الاجتماعية السعودية كما هو موضح لكم بعالية، من ثم يقوم الموظف السعودي او المقيم باختيار خدمة التأمينات أون لاين من صفحة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من ثم تقوم باختيار الخدمة المراد البحث عنها وهي استعلام عن مستحقات تأمينية برقم السجل المدني من ثم يقوم المستعلم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك بالحقول الفارغة من اجل البحث والاستعلام عن مستحقات التأمينات.

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