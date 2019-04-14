الاستعلام عن موظف وافد برقم الاقامة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية

موقع كلمة دوت اورج دائما ما ينفرد بتقديم العديد من الشروحات التي تقدمها العديد من الوزارات التابعة للحكومة السعودية، حيث توفر وزارة العمل السعودي خدمة الاستعلام عن موظف وافد التي يستخدمها الكثير من المواطنين والمقيمين بالأراضي الحجازية، وزارة العمل السعودي تحرص علي توفير الوقت والجهد علي الجميع من اجل الانتهاء من كافة التعاملات بشكل إلكتروني من خلال البحث برقم الهوية الوطنية للسعوديين أو برقم الإقامة أو برقم الحدود أو برقم الجواز الخاص بجميع المغتربين بالمملكة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم الرابط المباشر للدخول في موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية من اجل الاستعلام عن وافد بكل سهولة.

الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

نوضح لمتابعي موقع كلمة دوت أورج طريقة استعلام عن موظف وافد لكي نسهل الأمر علي الجميع حيث يلزم المستعلمين اتباع الخطوات الموضحة لحضراتكم علي النقاط التالية علي النحو التالي :-

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية.

الولوج علي الخدمات الإلكترونية لمكتب العمل السعودي.

بعدها نقوم بالنقر علي خدمة الاستعلام عن موظف وافد .

. من ثم نقوم بتسجيل الدخول بكتابة برقم الإقامة ورمز التحقق الخاص بالموظف الوافد.

من ثم نقوم بالنقر علي أيقونة عرض.

عقب الانتهاء من أدخال البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة وستقوم بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة العمل بالكشف علي جميع المعلومات التي يبحث عنها صاحب العمل للتعرف علي معلومات العامل أو الموظف الوافد، علما بان خدمة استعلام عن وافد تعمل بشكل مجاني بدون اي رسوم تقوم الوزارة بتحصيلها مقابل هذه الخدمة الإلكترونية.

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